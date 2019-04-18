Неприглядная статистика: каждый 7 житель Литвы рассчитывает только на пенсионное пособие

15% участников опроса считают, что в старости будут обращаться за социальным пособием, а в случае несчастья у большинства будет лишь два основных источника доходов, таковы данные исследования, проведенного Литовской ассоциацией страховых компаний и компанией социологических исследований Spinter tyrimai.

Исследование показало, что большинство в старости рассчитывает на доходы из нескольких источников – содровской пенсии, накопленных средств и инвестиций – однако каждый седьмой житель считает, что придется обращаться за социальным пособием.

У большинства жителей Литвы после их выхода на пенсию будут два источника доходов – пенсия по старости и сбережения.

Жители Литвы не надеются на то, что сытую старость им обеспечит государство. 75% участников опроса не верят, что государство сможет платить такую пенсию, которая обеспечит им достойную старость.

"С начала этого года много говорят о пенсионных фондах второй ступени, это заставляет людей задуматься, на какие средства они будут жить в старости. Мы видим, что за последние два года больше людей откладывает на пенсию в частных фондах. Мы считаем, что откладывать деньги в фондах второй ступени не только нужно, это просто необходимо. Однако надо понимать, что из двух источников доходов на качественную пенсию не хватит, поэтому важны и другие способы инвестиций", – сказал президент Ассоциации Артурас Бакшинскас.

62% участников опроса согласны с утверждением, что для удовлетворения всех потребностей денег только из фондов второй ступени недостаточно. 20% респондентов ничего не могли сказать по этому вопросу, 18% – с этим не согласились.

Исследование показало, что жители планируют 5 источников дохода: содровскую пенсию, пенсию из фондов второй ступени, вклады, сбережения, средства, накопленные в фондах страхования жизни и недвижимость.

Важнейшими источниками респонденты считают пенсионные фонды 1 и 2 ступени, финансовое имущество и средства, накопленные в виде страхования жизни", – сказала член правления ассоциации Соната Гутаускайте-Бубнялене.

Исследование показало, что каждый 7 житель считает, что на пенсии ему придется обращаться за социальной помощью. Каждый 6 считает, что в старости ему придется просить о помощи у членов семьи или родственников. Большая часть этих людей - люди старше 36 лет, многие живут в небольших городах или в сельской местности.

"По сравнению с данными опроса, который был проведен два года назад, мы видим, что на 10% меньше людей считают содровскую пенсию основным источником доходов. Можно предположить, что люди реально оценивают перспективу и выбирают альтернативные способы накопления", – сказала Гутаускайте-Бубнялене.

По словам главы компании Spinter tyrimai Игнаса Зокаса, 63% участников опроса считают, что у государства нет реальной возможности должным образом позаботиться о своих гражданах, если они заболеют серьезной болезнью, случится несчастный случай, человек лишится трудоспособности, а семья основного кормильца.

"И все же в случае несчастья наши жители находятся в меньшей безопасности, чем в вопросе пенсий. Поэтому важно говорить не только о том, что надо готовиться к "черному" дню, но активизировать государственную политику, образование, чтобы люди стали финансово более грамотными", – считает представитель ассоциации Людмила Дамулене.

Она прибавила, что на данный момент жители Литвы накопили почти 1 млрд. евро.