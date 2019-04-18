Новейшие президентские рейтинги: ситуация накаляется

Президентская гонка в Литве выходит на финишную прямую, однако тройка лидеров не меняется. Правда, настоящая борьба, которая покажет, кто сильнее, еще только начинается. Больше всего ожиданий связано с кандидатами, чьи рейтинги пока не высоки.

По заказу портала DELFI компания Spinter tyrimai 18-28 марта провела опрос. Был выбран комбинированный метод опроса, т.е., 40% респондентов опросили по интернету.



Этот опрос показал, что на первом месте остается Гитанас Науседа (27,9%, в феврале – 28,2%). На втором месте Ингрида Шимоните - соответственно 24,8% и 22,1%, на третьем – Саулюс Сквернялис (14,5%, в феврале – 15,3%).

На четвертом месте - Арвидас Юозайтис (5%, в феврале – 4,8%). За Витяниса-Повиласа Андрюкайтиса в марте планировали голосовать 4,2%, а в феврале – 3% респондентов.

В марте 2,3% планировали отдать свой голос за депутата Наглиса Путейкиса (в феврале 1,9%), за Вальдемара Томашевского - соответственно 1,9% и 1,7%, за Миндаугаса Пуйдокаса – 0,7% и 0,4%, за Валентинаса Мазурониса – 0,6% и 1%.

За Пятраса Гражулиса в марте планировали голосовать 0,2% (в феврале – 1,3), за Пятраса Ауштрявичюса соответственно 0,1% и 2%. Еще 0,2% в марте (1,1% в феврале) хотели голосовать за какого-либо другого кандидата. 9,2% участников опроса в марте и 7,4% в феврале вообще не намеревались голосовать. Еще 8,4% в марте и 9,8% в феврале не знали, за кого голосовать.

18 марта – 10 апреля Spinter tyrimai провела еще один опрос, на этот раз это был метод прямого опроса респондентов (Face to face).



Данные этого опроса показали, что за Науседу намеревались голосовать 26,5%, за Шимоните – 21,8%, за Сквернялиса – 16,8% респондентов.

На четвертом месте был Андрюкайтис - 6,2%, за ним Юозайтис - 5%, Путейкис – 2,6%, Томашевский – 1,8%, Пуйдокас – 0,6%, Мазуронис – 0,3%, PАуштрявичюс и Гражулис – по 0,1%.

Еще 0,1% намеревался голосовать за другого кандидата, 10,2% не голосовали бы, а 7,9% не знали, за кого голосовать.

Глава Spinter tyrimai Игнас Зокас не был удивлен тем, что разные методы опроса дали разные результаты.

"Наша цель - максимально объять разные части общества. Разные методы дают несколько отличающиеся результаты. Метод Face to face показывает несколько лучший результат Сквернялиса, и худший Шимоните, поскольку ее электорат концентрируется в том сегменте, который сложно найти при проведении опроса методом Face to face", – сказал Зокас.

Однако, по его словам, оба опроса показывают одинаковые тенденции.

"Лидирует Науседа, от него ненамного отстает Шимоните. Тенденция та же – сегодня у нас есть три серьезных претендента на пост президента Литвы", – сказал Зокас.

Доцент Вильнюсского университета Андрюс Шуминас сказал, что эта президентская кампания отличается тем, что до сих пор непонятно, кто выйдет во второй тур.

"Есть три лидера, но комбинация второго тура нам неизвестна. Такой интриги на президентских выборах у нас не было раньше никогда. Наверное, интрига сохранится до самой ночи выборов", – сказал Шуминас.

Профессор университета им. Витаутаса Великого Шарунас Лекис считает, что позиции лидеров изменятся.

"Заметьте, что начали расти рейтинги тех, кто находится внизу (начиная с Пуйдокаса)", – сказал Лекис.

На замечание, что рейтинг Пуйдокаса - всего 0,7%, политолог ответил, что он все равно почти в два раза выше чем месяц назад (в феврале был 0,4%).

По мнению Лекиса, кандидаты с небольшим рейтингом, упрочивая свои позиции будут повышать напряжение.

"Некоторые будут пытаться отчасти шаржировать лидеров, провоцировать их. Заявление Пуйдокаса о Сквернялисе и дебатах очень серьезное. Скорее всего, что-то подобное будут делать и другие, это увеличит напряжение, непредсказуемость", – сказал Лекис.