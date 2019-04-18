В Клайпеду доставили новый груз СПГ для завода удобрений Achema

BNS ru.DELFI.lt

Foto: Tomas Seikalis

В среду в Клайпеду был доставлен новый груз сжиженного природного газа (СПГ), подтвердил оператор Клайпедского терминала СПГ - компания Klaipedos nafta. Это единственный большой газовоз, из тех, что зайдет в порт в апреле, а газ он доставил крупнейшему его потребителю в Литве – заводу удобрений Achema.

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