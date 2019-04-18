Комитет Станисловаса Томаса не набрал необходимые голоса для участия в выборах в ЕП

Общественный комитет Станисловаса Томаса, который намеревался участвовать в выборах в Европарламент, не собрал необходимое количество подписей, пишет издание Lietuvos rytas.

Председатель Главизбиркома (ГИК) Лаура Матийошайтите подтвердила, что представленные комитетом Томаса подписи детально проверять не будут, поскольку их меньше 10 000.

Сам комитет указал, что набрал 10 400 подписей, но среди представленных листов были листы с подписями за претендовавшего на пост президента Литвы Казимераса Юрайтиса.

Полиция в связи с Томасом проводит два расследования. Одно из них касается разбитой молотом памятной доски, посвященной офицеру Йонасу Норейке-генералу Ветре. Прокуроры обвиняют Томаса в нарушении общественного порядка и надругательстве над памятным местом. Прокурор просит суд назначить Томасу штраф в размере 30 000 евро.

Также проводится расследование в связи с возможным мошенничеством со сбором финансовой помощи на участие в предвыборной кампании выборов в ЕП.