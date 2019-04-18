В Сантаришкес у клиник меняется порядок парковки автомобилей

Многие, кто по какой-то надобности ездил в Сантаришкскую клинику, замечали, что оставленные вдоль дороги и у больниц автомобили мешают движению как общественного транспорта, так и машин скорой помощи. Представители клиники и Министерства транспорта и коммуникаций сообщают о переменах, которые коснутся всех, кто едет в клинику на машине.

17 апреля была проведена акция "Не будь тромбом!", идея которой – свободное движение по ул. Сантаришкю.

Чтобы уменьшить хаос, на улице появились полосы для общественного транспорта, поэтому вдоль дорог запрещено парковать автомобили. Такие изменения, по словам представителя Минздрава Одеты Виткунене, освободят дороги и позволят пациентам свободно добраться до больницы не только на своем автомобиле, но и на общественном транспорте.

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Мало того, была построена многоэтажная стоянка для автомобилей, рассчитанная на 1500 автомобилей. Как и на стоянках рядом с больницами, плата за стоянку почасовая: с 7 ч. до 20 ч. 0,60 евро в час, а с 7 ч. до 20 ч. плата снижается до 0,20 евро в час.

Правда, эта стоянка находится в стороне и от нее идти до клиники довольно далеко. Однако представитель Минздрава сказала, что не надо забывать - Вильнюс не очень маленький город, поэтому если правильно запланировать поездку, то дорога не займет слишком много времени.

Представитель Сантаришкской клиники Аушра Билотене-Мотеюнене сказала, что самая большая из существовавших проблем заключалась в том, что из-за нагромождения транспорта, попасть в больницу было сложно даже каретам скорой помощи.

Она заметила, что такие новшества давно нужны были именно пациентам. Тем, кто будет нарушать новый порядок, сначала сделают предупреждение, а потом нарушителей будут штрафовать.