Литва готова поддержать восстановление Нотр-Дам

Литва готова внести вклад в восстановление Собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, и рассматривает, как это сделать, заявляют руководители страны.

Президент Даля Грибаускайте в распространенном письме заявила, что Литва "полна решимости восстановить дорогой для всего мира кафедральный собор".

"Он – храм наших сердец, который Литва и наши люди готовы восстановить, помочь и внести свой вклад", – говорится в письме, распространенном президентской администрацией.

Премьер Саулюс Сквернялис отмечает, что пожар, случившийся в соборе, является "трагедией не только Франции, но и Литвы, и всей Европы".

"Мы ощущаем моральный долг и готовы всеми возможными средствами способствовать восстановлению Парижского Кафедрального собора", - заявил в комментарии BNS С. Сквернялис.

Канцлер правительства Альгирдас Стончайтис в среду подтвердил BNS, что правительство обещает обсудить этот вопрос на сегодняшнем заседании.

"Будет высказана позиция поддержки, премьер призовет подготовить конкретные предложения по тому, как это материализовать. Подтверждаем, что этот вопрос рассматривался, была и личная позиция премьера, еще будет и позиция правительства", – сказал он.

По словам А. Стонайтиса, конкретная поддержка пока не называется, вопрос, скорее всего будет поручен МИД. Министр иностранных дел Линас Линкявичюс утверждает, что, прежде всего, нужно проанализировать потребности французов, какая именно помощь им требуется, а также собственные возможности.

"Возможности различны, может быть и финансовая помощь, и символическая, возможно помощь экспертов, специалистов. У нас есть специалисты по реставрации очень высокого уровня", – заявил в среду в сейме журналистам глава МИД.

"(...) Нужно прислушаться к тому, каковы потребности французского правительства, каковы наши возможности. Я думаю, что премьер сделает соответствующие поручения", – добавил он.



Огромный пожар в Соборе Парижской Богоматери разгорелся в понедельник вечером. Пожар полностью уничтожил крышу и шпиль этой жемчужины европейской готики, а также часть художественных ценностей.

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник пообещал восстановить собор за пять лет – французские миллиардеры и компании уже обещали выделить на это около 700 млн евро. Председатель Совета руководителей ЕС Дональд Туск призвал всех членов ЕС "внести вклад" в восстановление храма.

Ежегодно храм посещали около 13 млн людей. Это старейший кафедральный собор в Северной Франции, его строительство завершилось в 1345 году.