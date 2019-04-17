Синоптик: воздух прогреется до 19 градусов, а после Пасхи будет еще теплее

В ближайшие дни в Литве установится теплая весенняя погода, воздух прогреется до 19 градусов. Правда, перед Пасхой ожидаются перемены, поэтому стоит наслаждаться теплой погодой сейчас.

Директор gismeteo.lt Кястутис Петкявичюс сказал DELFI, что оставшаяся часть недели в Литве будет теплой, без осадков.

"В рабочие дни будет солнечно, температура местами будет подниматься до 17–19 градусов.

Сегодня на востоке будет немного прохладнее, 13–14 градусов тепла, а на западе воздух прогреется до 17–18 градусов.

В Вильнюсе и Шяуляй будет 15, в Каунасе, Паневежисе и на взморье 16 градусов тепла. Возможна небольшая облачность, но осадков не будет", – сказал собеседник.

В конце недели, по его словам, также будет тепло, солнечно и сухо, однако по утрам будет прохладно.

"В четверг еще будет дуть северный ветер, поэтому не будет так тепло, как показывают градусники. Ночи будут ясными. В первой части ночи будет тепло, но под утро похолодает, температура опустится до 0–5 градусов тепла, местами возможны небольшие заморозки.

Днем будет дуть прохладный ветер, воздух прогреется. В Вильнюсе и Паневежисе будет 16, в Каунасе 17 градусов тепла. В Шяуляй и на взморье будет 15 градусов тепла.

В пятницу без особых перемен – будет тепло, но местами увеличится облачность. Ветер будет слабым", – сказал Петкявичюс.

В праздничные выходные погода испортится.

В выходные перемен будет больше.

В субботу будет немного прохладнее. Ночью температура будет такой, как в ночь на пятницу. Днем будет облачно, будет дуть северо-западный ветер. После обеда местами возможны осадки. Температура воздуха 11–16 градусов тепла.

В воскресенье не будет холодно, но так тепло как в рабочие дни не будет, снова ожидается северо-восточный ветер. Ночью особых перемен не ожидается. Днем переменная облачность, местами осадки. Температура составит 9–13 градусов тепла", – сказал синоптик.

По словам Петкявичюса, дождь прогнозируют и в начале следующей недели, но на смену дождям потом придет тепло.

"Тепло не уйдет, постепенно температура будет повышаться. Если прогноз подтвердится, то во второй половине недели будет очень тепло", – сказал собеседник.