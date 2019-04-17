Юозайтис подтвердил, что его жена работала в фонде супруги бывшего губернатора Калининградской области

Философ Арвидас Юозайтис - единственный кандидат в президенты Литвы, который не представил никаких данных о своих интересах. Он лишь указал имя и фамилию жены, которая перед выборами отказалась от российского гражданства.

Сам Юозайтис является членом нескольких организаций, преподает в Клайпедском университете. В интервью BNS он признал, что его в настоящее время не работающая жена прежде работала исполнительным директором фонда, находившегося под патронатом тогдашнего губернатора Калининградской области РФ.

Кандидат сказал, что не видел необходимости указывать в декларации свои связи с Клайпедским университетом, а также то, что является членом Литовской ассамблеи национального олимпийского комитета, Союза писателей, поскольку это академические и общественные должности.

"Поскольку это относится к творчеству, это общественные организации, тут никаких финансовых моментов нет. (...) Это не требовалось", – сказал Юозайтис.

Из публичных источников видно, что вторая жена Юозайтиса Оксана Юозайтене (ранее Шуринова) возглавляла благотворительный фонд "Берег надежды" в Калининградской области.

Жена бывшего дипломата Юозайтиса в прошлом году решила отказаться от российского гражданства и попросить литовское.

По словам философа, его супруга подала отказ от российского гражданства в тот день, когда он заявил от том, что примет участие в президентских выборах.

Фонд "Берег надежды" в 2010 году с несколькими партнершами учредила супруга тогдашнего губернатора Калининградской области Николая Цуканова Светлана. Фонд оказывает помощь в лечении больных детей.

По данным российских регистров, Aжена Юозайтиса занимала пост исполнительного директора фонда с 2010 года, а в 2013 году ее сменила нынешний руководитель фонда Елена Радзывилюк. Как показывают доступные источники, Радзывилюк является супругой бывшего офицера КГБ Сергея Радзывилюка, которого в России подозревают в масштабном отмывании денег.

На вопрос о том, где раньше работала его супруга, Юозайтис сказал BNS, что об этом подробно рассказывалось в нескольких интервью.

"Об этом я уже не должен говорить. Достаточно сказать, что 4 года она уже не работает. Иначе это уже будет журналистское расследование, (...) я давал интервью журналам Žmonės, Stilius, уже все рассказано", – сказал кандидат.

Позже он сказал, что его жена работала учителем в Калининградской художественной школе.

На вопрос, работала ли она где-то еще, он ответил: "Нет".

Когда его спросили, известен ли ему такой фонд как "Берег надежды", он вспомнил, что его жена в нем работала.

"Это какой-то общественный фонд, фонд помощи детям. Это очень важная работа. (...) Жена там работала дополнительно", – сказал кандидат.

Он не мог сказать, какую должность она занимала в фонде и когда ушла из него: "Это была дополнительная работа, чтобы как-то жить".

На вопрос, можно ли связаться с его супругой, задать ей вопросы, Юозайтис ответил: "Нет, это я не позволю, видите ли, это совершенно не нужно".

Он подтвердил, что ему известно, что "Берег надежды" связан с бывшим губернатором Калининградской области.

Юозайтис на прошлой неделе сказал BNS, что сейчас его супруга нигде не работает, поскольку воспитывает ребенка. Он также указал, что у него нет никакого имущества, все имущество он отдал первой жене.

Юозайтис в 2004 – 2009 гг. работал атташе по культуре в Генеральном консульстве Литвы в калининградской области.