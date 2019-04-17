В Литве на новый автомобиль будут давать 1000 евро: выгодно ли отказаться от старого?

После того как утвердят план по снижению уровня загрязнения, жители смогут сдать старый автомобиль и получить компенсацию в 1000 евро на покупку нового автомобиля. Глава Ассоциации торговцев подержанными автомобилями Висмантас Баршис сказал, что будут люди, которые воспользуются такой возможностью, но в целом ее воздействие на автопарк в Литве вероятно будет небольшим.

Финансовое поощрение на покупку нового автомобиля водителям, отказывающимся от загрязняющих окружающую среду авто - это часть плана по снижению уровня загрязнения, который готовит правительство Литвы.

В справке, прилагающейся к плану, сказано, что на это планируют выделить 30 млн. евро. Новый министр охраны окружающей среды Кястутис Мажейка сказал, что за отказ от загрязняющего окружающую среду автомобиля водитель может получить 1000 евро.

По данным Regitrа, на 1 апреля 2019 года в Литве был зарегистрирован 1 425 441 автомобиль класса M1. Большую часть этих автомобилей составляли дизельные автомобили.



Нетрудно подсчитать, что за 30 млн. можно заменить 30 000 автомобилей. Это 2,1% всего литовского автопарка.

"Конечно будут люди, желающие воспользоваться этой возможностью, только что в целом это благое намерение не принесет больших перемен", – сказал Баршис.

По словам собеседника, гораздо лучше было бы возвращать НДС компаниям, покупающим новые авто.

"Это нормальный расчет, как в цивилизованном мире, возвращение НДС, что уже не действует 17 лет. Компании покупали бы новые авто, работники, которые уже ездят на новых автомобилях компании, потом сами себе купят новые. Это было бы большим достижением, чем помощь на покупку 10-летних автомобилей", – сказал Баршис.

Правительство пока ясно не указано, по каким критериям будет отбирать авто, за которые будут выплачивать компенсацию. Однако, скорее всего, деньги можно будет получить на покупку автомобилей, отвечающих хотя бы стандарту Euro 5.

По словам Баршиса, есть и автомобили 2005 года, отвечающие стандартам Euro 5.

"Цены могут быть разные. Если машина стоит 3000 евро, а дают 1000 евро, то это большое поощрение. Я такой грубый пример привожу. Может быть за 3000 евро машина 2010 года, может, она проехала 0,5 млн. км, у нее плохой двигатель и сама она загрязняет воздух, все это проверить очень сложно", – сказал он.

Собеседник заметил, что сейчас жители Литвы со средними доходами покупают автомобиль, которому в среднем 10 лет, примерно за 5000 евро.

"Кстати, старый автомобиль тоже может стоить 500-600 евро, тогда эффективная помощь составит всего половину от 1000 евро", – прибавил Баршис.

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис согласен с тем, что помощь в размере 1000 евро на покупку авто может быть значимой, однако он сказал, что надо в целом менять отношение людей к автомобилю.

"За 5000–6000 евро можно купить экологичный автомобиль и точно не 10-летний, а почти новый. Проблема в том, что нередко покупают старый, загрязняющий окружающую среду автомобиль, но обладающий какими-то другими особенностями – статусом, роскошью, мощностью. Что наверное и надо обложить налогами.

Еще у нас есть искаженное влечение к дизельным автомобилям, от чего наверное тоже придется отказаться. Должны появиться соответствующие побуждения. (...)", – сказал экономист.

По словам Мачюлиса, сама инициатива денежного поощрения неизбежна, это общая для Евросоюза политика.

ЕС к 2030 году хочет уменьшить количество газов, вызывающих глобальное потепление, минимум на 40%, по сравнению с данными за 1990 год. Автомобили - один из самых больших источников загрязнения.

"Если мы в ближайшие 10 лет не достигнем поставленной цели, то будем платить штрафы. Наверное, лучше пустить эти деньги не на штрафы, а на субсидии за отказ от загрязняющих окружающую среду автомобилей", – сказал Мачюлис.

Экономист прибавил, что в будущем надо говорить и о других, сейчас не популярных мерах, например, вводить налоги, которые будут связаны с выбросами диоксида углерода в атмосферу.

Между тем другие страны ЕС принимают альтернативные решения. Например, Швеция решила с 2030 года запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В Осло запрещают использование дизельных автомобилей, а в центре Лондона установлены высокие налоги за загрязнение транспортом.