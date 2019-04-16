Подозреваемый в нападении на работников Iki говорит, что в РФ ему грозит расправа

Гражданин России, подозреваемый в том, что набросился с ножом на работников магазина Iki и ранил их, в суде заявил, что в России с ним могут расправиться.

Задержанный изложил свои опасения на заседании Вильнюсского участкового суда во вторник, на заседании решался вопрос, арестовать ли задержанного на три месяца.

"Суд удовлетворил просьбу прокурора и разрешил арест на три месяца", - сообщила BNS представитель суда Риманте Краулише.

Контролирующий расследование прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Томас Чяпялёнис сказал журналистам, что мужчина указал в суде, что с ним может расправиться правительство России и, возможно, полиция этой страны. Россиянин назвал президента Владимира Путина, генералов.

"Он не может нормально изложить свое мнение, на мой взгляд, он немного, не совсем адекватный. Нужно провести экспертную психиатрическую проверку", - сказал прокурор.

Россиянина собирались депортировать из Литвы, поскольку он не согласился уехать добровольно. В ближайшее время из Литвы должна уехать его жена. В семье двое малолетних детей. ИЗ Литвы должны быть высланы все члены семьи.

"Приложим все усилия, чтобы жена не уехала, потому что досудебное расследование только начато", - сказал прокурор журналистам.

По словам Т. Чяпялёниса, подозреваемый указал, что четыре года болел депрессией, потом прекратил лечение и его состояние здоровья ухудшилось, когда он узнал о депортации, принял тройную дозу лекарства. Россиянин сказал, что не помнит самого происшествия в магазине, только помнит, что был задержан полицией.

Во время обыска в понедельник в квартире подозреваемого полиция нашла самодельные взрывные устройства. Прокурор говорит, что этот обыск проведен в рамках расследования дела в связи с пожаром в торговом центре Ikea.

Как сообщалось, в воскресенье вечером, примерно в 21.45 в магазин на улице. Йонажолю зашел мужчина. Угрожая ножом, он попытался ограбить магазин и ранил пытавшихся его задержать работников магазина.

Правоохранители также выясняют, не связан ли этот гражданин России с поджогом в ТЦ Ikea.

В воскресенье вечером, в 21.04 поступило сообщение о задымлении в складских помещениях вильнюсского ТЦ Ikea. Полиция сообщила, что в ТЦ на улице Викингу были подожжены находившиеся на стеллажах товары.