Прокуроры раскрыли крупномасштабную аферу: нелегальное горючее заливали по всей Литве

Прокуроры Каунасской окружной прокуратуры выявили механизм работы преступной группировки. Прокуроры выявили, что группа граждан Литвы и Латвии занималась контрабандой горючего на сумму около 57 млн. евро. Горючее продавали на небольших АЗС по всей Литве.

Дело очень объемное – всего около 128 томов. Это самое масштабное дело, раскрытое каунасскими прокурорами.

Согласно подсчетам, в госбюджет не заплатили на логи на сумму 10,7 млн. евро.

"Это необычное расследование, поскольку доминировал международный элемент", - сказал главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс.

Всего зафиксирован 31 случай преступных деяний и выявили 10 подозреваемых – 7 литовцев и 3 - латышей.

Схема была хорошо обдуманной и сложной, чтобы отследить ее потребовался не один год.

Преступления стали фиксировать в 2015 году, а в апреле 2019 года был составлен обвинительный акт. Литовская правоохрана сотрудничала с полицией Кипра, Израиля и Латвии. Всего в ходе расследования связывались со специалистами из 10 стран.

Согласно данным, горючее продавали на большей части небольших АЗС в Литве. Всего было продано 57 млн. литров горючего.

"Это большой успех, поскольку была разрушена сеть контрабанды, вскрыт факт сокрытия налогов", - сказал Валкавичюс.

"Горючее покупали в Латвии. Сделки оформляли через фиктивные компании, они продавали горючее другим компаниям, а потом все оформляли в Румынию, хотя на самом деле туда никакое горючее не вывозили. Мы выявили, что фиктивные компании возглавляли асоциальные люди. Горючее из Латвии мимо акцизных складов везли прямо на АЗС", - рассказал начальник Службы расследования финансовых преступлений Роландас Урбонас.

У подозреваемых арестовали имущество и наличные на сумму 291 000 евро.

Выяснилось, что группировку возглавлял гражданин Латвии 1966 г.р.

В Литве одним из основных действующих лиц была женщина из Каунаса, которая уже 20 лет занимается торговлей горючим. Сначала все подозреваемые находились под арестом, позже им назначили более мягкую меру пресечения.