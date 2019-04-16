Каунасцам придется вооружиться терпением: прогнозируют заторы

После того как на шоссе Исландиёс в Каунасе началась реконструкция, в часы пика жители Каунаса и транзитный транспорт стоит в огромных заторах. Заторы начинаются с утра, а в конце рабочего дня ситуация бывает очень сложной. Такую картину каунасцы сейчас будут наблюдать ежедневно, пишет портал Kas vyksta Kaune.

На пути со стороны Вильнюса, за Клебонишкском мостом, водителей ждет временная желтая горизонтальная разметка, проезжая часть сужается.

Литовская дирекция автомобильных дорог (ЛДАД) сообщает, что движение в этом месте будет проходить в обоих направлениях, но скорость будет снижена до 50 км/ч.

Реконструкция будет проходить на участке в несколько километров – работы начаты прямо за мостом и будут проходить до перекрестка на Саргенай. Планируется, что первый этап реконструкции закончится к концу года и обойдется в 17,5 млн. евро.

Между тем очень сложной ситуация будет и в самом Каунасе, поскольку водители, которые пытаются миновать Исландское шоссе, уже сейчас едут через город.