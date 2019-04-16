В настоящее время, по словам специалиста, ситуация такова, что общество старится, людей трудоспособного возраста становится все меньше.

"У нас реально есть две тенденции: это сокращение числа работоспособного населения и старение. Таковы общие прогнозы", – сказал он в начале конференции и прибавил, что планируемый нами пессимистический вариант намного оптимистичнее прогнозов агентства "Евростат".

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Что касается сокращения числа жителей, Гружевский сказал, что проблема уже не столь остра, как до 2015 года.

"Сейчас ситуация отмечена положительными тенденциями, вопрос в том, как мы ими воспользуемся", – сказал он.

Правда, профессор подчеркнул, что численность населения в стране по большей части сокращается в силу естественных причины смены поколений.

"Эта разница - умирает больше чем рождается - характеризует перемены в численности жителей Литвы, в среднем из-за этого мы теряем 11 000 человек в год", – рассказал Гружевский.

Он сказал, что сейчас в Литве доминируют жители возрастной группы 57 лет.

"Они доминируют на рынке", – заметил он и сказал, что эти люди идут к пенсии, а за ними грядет менее многочисленное поколение.

Профессор также заметил, что в 1985 году родилось около 60 000 человек, сейчас количество новорожденных сократилось до 30 000.

Он заметил, что все зависит от интенсивности рождаемости, но заверил, что пос равнению с другими странами, показатель рождаемости в Литве не низкий.

"Проблема в том, что сокращается количество женщин репродуктивного возраста", – заметил он.

"Что касается естественного прироста населения, надо, что бы у этих детей было больше возможности появиться на свет", – сказал Гружевский.

Гружевский сказал, что намного более серьезная проблема сейчас - снижение эмиграции, нежели увеличение иммиграции.

"В первую очередь акценты должны ставиться на сокращение эмиграции, тогда будет намного легче говорить о приросте и других положительных переменах", – сказал он.

На конференции также подчеркивалось, что в 2018 году в Литву приехали 28 9000 человек, а уехали из Литвы 32 200.

"Это всего минус 3500, это наименьшая разница за годы независимости", – сказал профессор и заметил, что из Литвы уезжает в основном молодежь, а приезжают люди постарше.

"Плюс, что возвращаются опытные люди, у них есть профессиональная подготовка, гражданская зрелость, но я вижу вызовы и перед учреждениями, отвечающими за профессиональную подготовку", – сказал он.

Профессор сказал, что в 2050 году в Литве может быть 3 млн. жителей, однако есть одно "НО".

"Без иммигрантов у нас в 2050 году 3 млн. не будет", – сказал он и заметил, что Литве надо учиться жить в открытом обществе, а если специалистов не хватает, их надо искать.

В конце выступления Гружевский сказал, что демографические перемены в Литве будут зависеть от экономической ситуации в стране и привлекательности рынка труда.

По его мнению, в первую очередь надо снижать эмиграцию, устраняя факторы, которые к ней приводят, а политика иммиграции должна быть более ориентирована на возвращение эмигрантов.

"Также необходимо институционализировать иммиграцию из третьих стран", – заметил профессор.