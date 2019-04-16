Гружевский о Литве в 2050 году: три миллиона жителей будет лишь в одном случае

В 2050 году население Литвы составит больше 3 млн. человек. Правда, лишь в том случае, если Литва впустит иммигрантов, об этом на конференции "Демографическая политика Литвы и ее решения" сказал глава Института исследования рынка труда Богуслав Гружевский. "Нам не выгодно закрываться", – повторял он.

В настоящее время, по словам специалиста, ситуация такова, что общество старится, людей трудоспособного возраста становится все меньше.

"У нас реально есть две тенденции: это сокращение числа работоспособного населения и старение. Таковы общие прогнозы", – сказал он в начале конференции и прибавил, что планируемый нами пессимистический вариант намного оптимистичнее прогнозов агентства "Евростат".

Что касается сокращения числа жителей, Гружевский сказал, что проблема уже не столь остра, как до 2015 года.

"Сейчас ситуация отмечена положительными тенденциями, вопрос в том, как мы ими воспользуемся", – сказал он.

Правда, профессор подчеркнул, что численность населения в стране по большей части сокращается в силу естественных причины смены поколений.

"Эта разница - умирает больше чем рождается - характеризует перемены в численности жителей Литвы, в среднем из-за этого мы теряем 11 000 человек в год", – рассказал Гружевский.

Он сказал, что сейчас в Литве доминируют жители возрастной группы 57 лет.

"Они доминируют на рынке", – заметил он и сказал, что эти люди идут к пенсии, а за ними грядет менее многочисленное поколение.

Профессор также заметил, что в 1985 году родилось около 60 000 человек, сейчас количество новорожденных сократилось до 30 000.

Он заметил, что все зависит от интенсивности рождаемости, но заверил, что пос равнению с другими странами, показатель рождаемости в Литве не низкий.

"Проблема в том, что сокращается количество женщин репродуктивного возраста", – заметил он.

"Что касается естественного прироста населения, надо, что бы у этих детей было больше возможности появиться на свет", – сказал Гружевский.

Гружевский сказал, что намного более серьезная проблема сейчас - снижение эмиграции, нежели увеличение иммиграции.

"В первую очередь акценты должны ставиться на сокращение эмиграции, тогда будет намного легче говорить о приросте и других положительных переменах", – сказал он.

На конференции также подчеркивалось, что в 2018 году в Литву приехали 28 9000 человек, а уехали из Литвы 32 200.

"Это всего минус 3500, это наименьшая разница за годы независимости", – сказал профессор и заметил, что из Литвы уезжает в основном молодежь, а приезжают люди постарше.

"Плюс, что возвращаются опытные люди, у них есть профессиональная подготовка, гражданская зрелость, но я вижу вызовы и перед учреждениями, отвечающими за профессиональную подготовку", – сказал он.

Профессор сказал, что в 2050 году в Литве может быть 3 млн. жителей, однако есть одно "НО".

"Без иммигрантов у нас в 2050 году 3 млн. не будет", – сказал он и заметил, что Литве надо учиться жить в открытом обществе, а если специалистов не хватает, их надо искать.

В конце выступления Гружевский сказал, что демографические перемены в Литве будут зависеть от экономической ситуации в стране и привлекательности рынка труда.

По его мнению, в первую очередь надо снижать эмиграцию, устраняя факторы, которые к ней приводят, а политика иммиграции должна быть более ориентирована на возвращение эмигрантов.

"Также необходимо институционализировать иммиграцию из третьих стран", – заметил профессор.