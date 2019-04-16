В Шальчининкай пройдёт открытая дискуссия "Президент и национальные меньшинства в Литве: какие ожидания?"

ru.DELFI.lt

В мае Литва будет выбирать президента. Почти 14 процентов ее жителей представляют национальные меньшинства. Каковы избирательные предпочтения общин, как этот факт учитывают в своих предвыборных кампаниях кандидаты?

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