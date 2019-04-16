История нетрезвой роженицы: никто не знает, где она жила во время беременности

Женщина, родившая девочку, находясь в нетрезвом состоянии, явно не хотела этого ребенка. Специалисты Службы по правам детей пытались выяснить, где и в каких условиях женщина жила до появления ребенка на свет. Ясно только одно, на одном месте она надолго не задерживалась.

"Мы осмотрели место жительства в Тельшяй. Оно не годится для младенца. Там комнатка в частном доме, рядом живут люди, у которых нет социальных навыков, они пьют. Нет одежды для новорожденного, всего несколько одежек, мать явно не была готова к появлению ребенка на свет", – сказал DELFI глава Тельшяйского отдела службы Андрей Павловский.

Собеседник не скрывает, что все специалисты потрясены, им очень жалко невинного младенца, который пришел на свет при таких ужасных обстоятельствах.

4.09 промилле – столько было в крови новорожденной девочки. В организме самой роженицы было 2 промилле. По словам специалистов службы, женщина путается в своих рассказах – сначала она сказала, что пила с матерью, потом - что с сожителем.

По словам Павловского, мужчина, с которым женщина арендовала комнату, не заботится ни о ней, ни о младенце. Он не собирается навещать женщину в больнице, неясно также, является ли он отцом ребенка.

"Сожителю все известно, он знает, что женщина родила, но не собирается ее навещать, у него есть более важные дела. Даже не понятно, он ли отец ребенка", – сказал Павловский.

Кроме того, выяснилось, что в Тельшяй женщина перед родами провела всего несколько дней. Сюда она приехала из Расейняй. В Тельшяйском районе живет ее мать. По сведениям Павловского, обе женщины декларировали место жительства в Аникщяй, но там их уже несколько лет никто не видел.

Глава Клайпедского отдела службы по правам ребенка Раса Бекежене сказала, что сложно понять, где женщина была и что делала на протяжении беременности, поскольку она каждый раз рассказывает новую историю. Она с трудом ориентируется во времени, не особенно разбирается в ситуации. Даже когда говорит о беременности, не всегда понятно, знала ли она о том, что ждет ребенка.

"Трудно, когда женщина в таком состоянии, тяжело выяснить, когда, где и что она делала. Тельшяйским специалистам она сказала, что перед приездом в Тельшяй работала где-то в Расейнском районе у фермера, но ничего точно сказать не могла. Мы собираем информацию, но ситуация на самом деле сложная", – сказала Бекежене.

Врачи, которые заботятся о младенце, говорят, что то, что он выжил - настоящее чудо, но прогнозы нерадужные. Младенцу грозит недееспособность, мозг у него меньше, чем должен быть, значит, у девочки будет наблюдаться отставание как в умственном, так и в физическом развитии. Такие дети нуждаются в постоянном присмотре врачей, а мать не может гарантировать такие условия.

Первый ребенок этой женщины, тоже девочка, с матерью не живет. Она находится в Аникщяйском детском доме.