Akropolis получил кредит в 140 млн евро

Банк Swedbank вместе с финским банком OP Corporate Bank предоставили кредит в 140 млн евро компании Ozo turtas группы Akropolis group, контролируемой Нериюсом Нумавичюсом.

Кредит будет направлен на рефинансирование другого кредита, инвестиции на обновление вильнюсского ТЦ Akropolis и развитие группы, сообщил Swedbank.

Председатель правления компании Akropolis group, владеющей ТЦ в Литве и Латвии, Витаутас Лабяцкас не комментировал подробнее планы использования кредита.

"Только то, что сказали в сообщении, столько и хотели сообщить", – сказал он BNS.

Ранее В. Лабяцкас сообщал BNS, что Akropolis group присматривается к возможностям расширения в Эстонии и на других соседних рынках – присматривается к приобретению зданий или территорий для расширения.

Он также говорил, что проект второго ТЦ Akropolis в литовской столице пока в зачаточной стадии.

Во вторник В. Лабяцкас также не раскрыл, сколько Ozo turtas на данный момент задолжала банкам и сколько кредитов намерена рефинансировать.

По данным финансового отчета Ozo turtas за 2017 год, компания должна банкам 54,3 млн евро. За год ее задолженность снизилась на 7,2 млн евро.

Работы по обновлению вильнюсского Akropolis начаты весной 2018 года, их планируется завершить осенью этого года. Кроме того, действующий в этом торговом центре оператор супермаркетов Maxima - другая контролируемая Н. Нумавичюсом группа Maxima grupe инвестировала 10 млн евро.

Сейчас Akropolis group управляет торговыми центрами Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде, Шяуляй, в апреле планируется открыть ТЦ Akropole в латвийской Риге.