Время работы магазинов в пасхальные выходные в Литве

В пасхальные выходные магазины в Литве меняют время работы. В воскресенье не будут работать магазины Norfa и Lidl, магазины Rimi и большая часть магазинов Maximа откроются позже, а магазины сети Iki будут работать в обычном режиме. В понедельник в обычном режиме будет работать большая часть магазинов.

Foto: DELFI / Rimas Pocius

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Гендиректор сети Maximа Кристина Мейде сказала, что, как и каждый год, на Пасху магазины будут работать в укороченном режиме – некоторые из них откроются позже и закроются раньше обычного, а часть магазинов вообще не будет работать в первый день Пасхи.

Мейде заметила, что в субботу перед Пасхой магазины Maximа будут работать в обычном режиме, за исключением круглосуточных магазинов в Вильнюсе, на ул. Миндауго и в Каунасе на ул. Йонавос – они будут работать только до полуночи.

"Большая часть магазинов Maximа на Пасху будет работать с 9 ч., некоторые с 10 ч., магазины закроются в обычное время или в 22 ч.

На Пасху не будут работать 12 магазинов нашей сети – в Вильнюсе: на Тоторю, 8, ул. Упес, 9 (ТЦ VCUP), ул. Укмергес, 223, ул. Минтес, 58, ул. Калварию, 129, ул. Ринктинес, 38, ул. Лакуну, 24A-2 (ТЦ Outlet Parkas), проспект Конституциёс, 7A (ТЦ Europa), ул. Озо, 18 (ТЦ Ozas). В Каунасе не будут работать магазины на ул. Кястучё, 55, на проспекте Караляус Миндауго, 49 (ТЦ Akropolis) и в Радвилишкисе, на ул. Гедимино, 26B.

Большая часть магазинов Maximа малого формата 21 апреля будет работать с 9 ч., некоторые с 10 ч. и до обычного времени работы.

Магазины формата XX откроются в 9 ч., за исключением магазина на Тильжес, 225, в Шяуляй – он будет работать с 10 до 21 ч. Большая часть магазинов этого формата закроется в 22 ч., включая круглосуточный магазин на ул. Йонавос в Каунасе. Магазин в Паневежисе, на ул. Республикос, 71, закроется в 19 ч., а в Утене на ул. Басанавичаус, 108В - в 20 ч. Магазин на ул. Бажничёс, 38, в Мариямполе также закроется в 20 ч. Магазин на ул. K.Баршауско, 66A, в Каунасе закроется в 21 ч.

Магазины формата XXX откроются в 9 ч. До 21 ч. будет работать магазин этого формата на Шилутском шоссе в Клайпеде и на проспекте Саванорю, 247, в Вильнюсе. До 23 ч. работает магазин этого формата на Озо, 25 (Akropolis) в Вильнюсе у на проспекте Тайкос, 61, в Клайпеде (ТЦ Akropolis). Остальные работающие 21 апреля магазины сети закроются в 22 ч, включая круглосуточный магазин на ул. Миндауго в Вильнюсе.

На второй день Пасхи будут работать все магазины сети, но их время работы будет сокращенным.

Представитель сети Rimi Гедре Буйвидене сказала, что на Пасху магазины сети будут работать по укороченному графику.

"21 апреля магазины Rimi будут работать с 9.00 до 20.00 ч., а 22 апреля с 9.00 до 22.00 ч.", – сказала она.

Пресс-секретарь Iki Берта Чайкаускайте сказала, что компания учла потребности покупателей и работников и решила работать в праздники по обычному графику.

Магазины сети Norfа 21 апреля работать не будут. 20 апреля магазины Norfа будут работать на 2 ч. меньше. 22 апреля все магазины этой сети будут работать по обычному графику.

Все магазины Lidl 21 апреля не будут работать. 22 апреля все магазины сети откроются в 8 ч. и будут работать в обычном режиме.

21 апреля в столичном, клайпедском и шяуляйском ТЦ Akropolis будут работать только магазины Maxima XXXX и Maxima XXX, а также аптеки Eurovaistinė. Кроме того, там будут работать кафе и рестораны, кинотеатры, боулинги, катки.

22 апреля Maxima XXXX и Maxima XXX будут работать в обычном режиме, а остальные магазины будут работать на час меньше – в Вильнюсе они закроются в 21 ч., в Клайпеде и Шяуляй – в 20 ч. Рестораны и кафе будут работать в обычном режиме.