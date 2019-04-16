Подозреваемого в нападении на работников магазина Iki готовились депортировать из Литвы

Вильнюсская полиция и прокуратура установила, что гражданин России, у которого был временный вид на жительство в Литве, подозреваемый в нанесении травм четырем работникам вильнюсского магазина Iki ждал депортации на родину.

Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Томас Чепелёнис сказал BNS, что 16 апреля после обеда суд будет решать вопрос назначения меры пресечения подозреваемому.

"Мы думаем, что он может скрываться от правосудия и совершать другие преступления", – сказал прокурор.

До этого подозреваемый в Литве ни разу не попадал в поле зрения правоохраны.

Полиция установила, что подозреваемый Р.К., 1968 г.р., - гражданин России.

"У нас в деле есть копия его паспорта. Он гражданин России, его собирались депортировать в Россию, поскольку он не получил или ему не продлили вид на жительство в Литве. Он многократно обращался в департамент миграции с просьбой продлить вид на жительства или выдать постоянный вид на жительство в Литве", – сказал Чепелёнис.

Гражданина России подозревают в ограблении, нанесении ножевых ранений 4 работникам магазина на ул. Йонажолю.

"Он пока никак свои действия не объясняет. Не дает показаний", – сказла прокурор.

Где подозреваемый жил в Литве, пока не известно.

Прокурор подтвердил, что подозреваемому назначат психиатрическую экспертизу.

По предварительным данным, в момент совершения преступления мужчина был трезвым.

14 апреля, в 21.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Йонажолю мужчина, личность которого не установлена, пытался ограбить магазин. Работники магазина рассказали, что в конце рабочего дня одна из продавщиц пошла в служебное помещение. За ней последовал неизвестный мужчина, который взял бутылку и стал выливать из нее жидкость. Подозревают, что это был бензин. Возможно, он хотел устроить пожар. Женщина стала звать на помощь, тогда мужчина вытащил нож и стал ей угрожать. На помощь ей пришли охранники и другие работники магазина, они задержали мужчину.

Полиция также будет выяснять, не связан ли этот гражданин России с поджогом в ТЦ Ikea.

"Если мы увидим, что действовал тот же человек, то объединим расследования", – сказал Чепелёнис.

14 апреля, в 21.04 ч. сообщалось, что в Вильнюсе, в магазине Ikea горит склад. Полиция сообщает, что товары на стеллажах ТЦ были подожжены.