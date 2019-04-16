Министр энергетики Литвы: соглашение с Минском по возможным авариям обеспечит безопасность и превенцию

В связи с переговорами Агентств по атомной безопасности Литвы и Беларуси о сотрудничестве и обмене информацией, министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас отмечает, что позиция Литвы по безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце не меняется, однако нужно готовиться ко всем сценариям.

"Это соглашение, которое согласуется сейчас, является соглашением об оповещении в случае возможных аварий, о том, в каком порядке будут предупреждать. Конечно, мы можем ничего не делать, не готовиться к такому сценарию, но в итоге эта атомная станция может быть запущена и действовать без всяких соглашений, у нас просто не будет процедуры и порядка того, как мы будем информированы", – сказал во вторник радиостанции Ziniu radijas министр.

Он утверждает, что согласуется договор – один из инструментов превенции и обеспечения безопасности.

"Для нас, Литвы, в отсутствие таких соглашений угроза будет велика", – сказал Ж. Вайчюнас.

По его словам, подобное соглашение уже подписала Латвия.

Белорусское ведомство по атомной безопасности согласует документ с Литовской Государственной инспекцией по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ). По словам руководителя ГИБАЭ Михаила Демченко, Литва надеется подписать соглашение до доставки первого ядерного топлива в Островец. Оно может быть доставлено осенью – приблизительно через месяц после включения первого реактора.

Первую АЭС в Беларуси на средства российского правительства строит корпорация "Росатом" в Гродненской области, недалеко от Островца, всего в 23 км от Литвы. На БелАЭС будет оборудовано два российских реактора типа ВВЭР, мощность каждого из них - 1200 мегаватт.