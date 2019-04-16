Руководство Литвы потрясено пожаром в Соборе Парижской Богоматери

Руководство Литвы отмечает, что потрясено и с ужасом следило за пожаром, возникшим в понедельник вечером в парижском Соборе Нотер-Дам.

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что возникший в понедельник пожар в Соборе Парижской Богоматери является "неожиданным и потрясает".

Премьер Саулюс Сквернялис отметил, что Парижский собор является символом всей христианской Европы, а министр иностранных дел Линас Линкявичюс сказал, что подавлен.

На опубликованных в СМИ фотографиях и видео видны пламя и огромные облака дыма, прорывающиеся из крыши и шпиля готического собора, который ежегодно посещают миллионы людей, а пожарники не были уверены в том, что пожар удастся обуздать.

"Невероятно и потрясает. Мы молимся за Собор Парижской Богоматери", – написала в Твиттере Д. Грибаускайте.

Премьер сказал, отметил, что "ужасно видеть", как огнем уничтожается "не только символ Франции, но и всей христианской Европы".

"Именно тот, который глубоко врезался в память большинства европейцев. Как из-за прочитанных литературных произведений, так и из-за личного опыта".

"Давайте пожелаем друг другу силы духа. Прежде всего – французам и парижанам. Мы вместе с вами в этот душераздирающий час...", – добавил он.

Министр иностранных дел Литвы отметил, что жемчужина мировой готики, построенная в 1163–1345 годах, может быть уничтожена.

"Я подавлен видом горящего парижского собора Нотр-Дам. Мои мысли с парижанами и жителями Франции, символ Парижа и жемчужина мировой готики столкнулась с риском быть уничтоженной", – написал в Твиттере глава литовской дипломатии.

"Никто не может уничтожить нашей любви к прекрасному Парижу", – добавил он.

Во вторник рано утром пожарные сообщили, что возникший в понедельник пожар в соборе "полностью взят под контроль" и "отчасти потушен", но остались "отдельные очаги пламени".

Должностные лица утверждают, что пожар в соборе может быть связан с работами реновации, проходившими в готическом строении. В последнее время здесь проводился проект обновления шпиля стоимостью 6 млн евро.