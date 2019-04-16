Мнения кандидатов в президенты Литвы о России разделились: политика Грибаускайте подверглась критике

Мнения кандидатов в президенты Литвы о дальнейших отношениях с Россией разделились. Одни 15 апреля во время дебатов на LRT хвалили президента Эстонии Керсти Кальюлайд за намеченную встречу с Владимиром Путиным, другие утверждали, что на потепление в отношениях с большим соседом надеяться не стоит.

Еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис сказал, что в отношениях с Россией Литва должна придерживаться позиции Евросоюза. С другой стороны, кандидат соцдемов сказал, что с Россией можно решать такие вопросы, как мировой терроризм, глобальное потепление и события в Сирии. Поэтому, по его мнению, прагматические отношения с Россией возможны.

Между тем депутат Наглис Путейкис не жалел критики в адрес риторики Дали Грибаускайте в отношении России. По его словам, Грибаускайте надо брать пример с президента Эстонии.

"Можно взять пример с президента Эстонии, которая нашла дипломатический повод для встречи с президентом России. Этого в последние 10 лет очень не хватало литовской внешней политике. (...) Резкая риторика Грибаускайте нарушила интересы Литвы, помешала решению определенных технических вопросов", – сказал он.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, как и Андрюкайтис сказал, что Литва должна придерживаться единой позиции с ЕС.

"Поддержка отношений только ради того, что их иметь не стоит. Это государство, которое грубо нарушило международное право, суверенность государств и не соблюдает основные принципы неприкосновенности границ. Поэтому мы должны твердо поддержать общую позицию ЕС", – сказал премьер.

Депутат Ингрида Шимоните вообще удивляется тому, что говорят о необходимости менять отношения с Россией. По ее словам, ведь сама Россия не изменила свою экспансивную политику.

"Я вообще не знаю, почему поднимают этот вопрос. Давайте зададим вопрос, надо ли менять отношения с Россией. Вопросы, которые решаем на техническом уровне, я думаю, на этом же уровне должны решаться и впредь. Вопрос в том, должны ли меняться решения на высшем уровне. Ничто не изменилось, Крым оккупирован, Россия нарушила международные соглашения. Не похоже, что она будет менять свою позицию", – сказала Шимоните.

По словам философа Арвидаса Юозайтиса, Россия никогда не руководствуется экономическими интересами. Поэтому, по его мнению, отношения с Россией должны быть осторожными. Юозайтис считает, что Литва должна придерживаться общей политики ЕС и НАТО.

"У России всегда есть политическая и геополитическая цель (..) Общение с Россией не касается только нас, в рамках структуры Европы и НАТО оно должно продолжаться", – сказал он.

Европарламентарий Валентинас Мазуронис сожалел о том, что позиция ЕС в отношении России меняется, поэтому, по его словам, Литва должна быть как можно ближе к позиции ЕС.

"Сегодня отношение к ЕС меняется. Мы должны это осознать, видеть и вести себя адекватно. Мы должны придерживаться единой позиции с ЕС, мы не должны отказываться от наших ценностей", – сказал он.

Другой европарламентарий Вальдемар Томашевский сказал, что Литва должна улучшать отношения с Россией. По его словам, надо учитывать то, что такие большие страны как Германия сотрудничают с Россией в рамках проекта "Северный поток-2".

По мнению депутата Миндаугаса Пуйдокаса, Россия представляет собой крупнейшего партнера Литвы в сфере импорта и экспорта.

"Россия - самый большой партнер по импорту и экспорту. Та политика, которая у нас была – самая агрессивная политика в мире в отношении России – она не в интересах наших людей и страны. Литве достаточно поддерживать основные вехи ЕС и США", – сказал Пуйдокас.

Между тем, Саулюс Сквернялис напомнил Пуйдокасу о том, что Россия уже давно не является крупнейшим партнером Литвы в сфере импорта и экспорта.

По словам Гитанаса Науседы, отношения с Россией могут изменится лишь в том случае, если она начнет соблюдать "Минские соглашения".

"Чтобы перевести отношения на новый уровень, Россия сначала должна сделать свой ход. Ни один шахматист не может ходить два раза подряд. Литва должна соблюдать последовательную позицию, представлять свою позицию в ЕС и убеждать людей и политиков в том, что это хорошая позиция", – сказал Науседа.