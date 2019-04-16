Пьяные вандалы спилили самое красивое пасхальное дерево Литвы

В течение 10 лет жителей Шедувы радовало пасхальное дерево, которое наряжали жители. Это абрикосовое дерево даже вошло в литовскую книгу рекордов. К сожалению, в этом году праздник будет иным, поскольку дерево, росшее у детского сада спилили пьяные вандалы, пишет издание Radviliškio naujienos.

Об этом узнали 14 апреля утром, спиленное дерево заметил сторож детского сада.

По следам вычислили, что поработали два человека. Они подпилили ствол наполовину, а потом повалили дерево.

"Это несчастье сплотило общину", - сказала директор детсада Дайва Сташкунене. Волонтеры в воскресенье поставили дерево на место, закрепили его, чтобы оно выдержало пасхальные украшения.

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Конечно, абрикос уже не зацветет, но вандалам не удалось испортить намеченный на 15 апреля праздник.

Полиция в тот же день выявила нарушителей. Выяснилось, что "поработали" двое взрослых мужчин 34 и 42 лет.

Вандалы признались в содеянном и сказали, что виной всему алкоголь.

Полиция составила протокол о нарушении и назначила каждому штраф в размере 50 евро. Кроме того, они должны возместить нанесенный детскому саду ущерб.

В этом годы дерево в Шедуве украсили в 9-й раз. Инициатива местной общины так всем понравилась, что крашенки в Шедуву присылают и иностранцы - из Германии, Украины, Беларуси и др. стран.

Сташкунене предложила украшать абрикос крашенками, узнав, что один немец так украшает яблоню. В первый раз дерево украсили 1662 крашенками.

Агентство Factum, фиксирующее рекорды в Литве, зарегистрировало два рекорда: в 2013 на дереве было 1853, а в 2015 г. - 3345 крашенок.

Число крашенок растет с каждым годом, в прошлом из было 7017, а в этом планируется повесить больше 8000.

Сташкунене не скрывала, что этот выпад вандалов очень болезненный для общины, но отметила, что традиция сохранится. И в следующем году состоится юбилейный праздник, только крашенки развесят на другом дереве, оно будет больше. "У нас уже были планы начать украшать дерево побольше, на абрикосе уже не хватало места", - сказала директор детсада.