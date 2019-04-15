Врачи о младенце, рожденном нетрезвой женщиной: это самый сложный случай в Литве

В Клайпедской университетской больнице пятые сутки врачи наблюдают за состоянием младенца, рожденного пьяной женщиной. Врачи не скрывают, что роженица все еще находится в тяжелом состоянии, врачам пришлось спасать ее жизнь и жизнь новорожденного младенца. Состояние обоих стабилизировали, но опасность все еще существует.

Главврач профессор Винсас Янушонис сказал, что роженицу привезли из Тельшяй. Она была пьяной и агрессивной. Поскольку врачи боролись за жизнь матери и ребенка, им некогда было сообщать об этом в полицию. Что теперь ждет новорожденную?

"Мы делали все, чтобы спасти мать и младенца. Потом мы сообщили соответствующим службам. Пока все идет на лад, если не будет никаких "сюрпризов", то пока наблюдаются улучшения. Состояние женщины достаточно тяжелое, по ее поведению мы видим, что она не очень хочет растить этого ребенка", – не скрывал врач.

В истории литовской медицины это вероятно самый сложный. По словам Янушониса, вред ли эти обстоятельства не скажутся на будущем девочки. 4 промилле - может быть смертельной дозой даже для взрослого человека.

"Мы генетически исследуем всех новорожденных, а в данном случае внимание еще более пристальное. Конечно, этот так называемый фетальный алкогольный синдром в будущем скажется. Кроме того, мы предполагаем, что женщина пила на протяжении всей беременности, не было и полноценного питания, поэтому проверяют наличие других возможных болезней. Женщине оказывают всестороннюю помощь – и физическую и психологическую", – сказал Янушонис.

По его словам, и мать и ребенок еще какое-то время проведут в больнице. Дальнейшую их судьбу будут решать специалисты Службы по защите прав детей.

Специалисты этой службы планируют приехать в больницу 16 апреля.

"Пока собирают необходимую информацию, надо установить уровень угрозы, нуждается ли семья, женщина в помощи. Проводят соответствующие процедуры, выясняют, не опасно ли ребенку находится в этом окружении. Женщина уже попадала в поле зрения социальных служб (ее первенец растет в детском доме – DELFI)", – сказал пресс-секретарь службы Арунас Малинаускас.

Женщина зарегистрирована в Аникщяйском районе, однако приехала в Тельшяйскую больницу, поскольку она находилась в гостях у матери и, как подозревают, пила вместе с ней.

Не исключено, что служба будет искать для младенца постоянных или временных опекунов, если ее мать не примет помощь и не согласится сама растить ребенка воспитывать.