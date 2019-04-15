Глава Центробанка Литвы: изменения Vilibor были обусловлены экономическими причинами

В связи с решением правительства Литвы обратиться к прокурорам с просьбой дать оценку деятельности органов финансового надзора во время прошлого экономического кризиса Банк Литвы (БЛ, Центробанк) заявил, что будет сотрудничать с правоохраной, если понадобится, но остается на свой позиции - кризис был вызван экономическими причинами.

"Могу заверить, что мы будем сотрудничать, нам нечего скрывать: мы предоставили информацию комиссии по парламентскому расследованию. Если потребуют, то мы предоставим (информацию - ред.) и Генеральной прокуратуре. Свои ответы на вопросы по поводу Vilibor, возникшие во время парламентского расследования, мы обнародовали. Позиция ЦБ не меняется - на наш взгляд, изменения Vilibor обусловлены экономическими причинами", - сказал в распространенном в понедельник сообщении глава правления Центробанка В. Василяускас.

"Из-за повысившихся тогда годовых получатели кредитов платили больше, а вкладчики получили более годовые за вклады", - добавил он.

После того, как на минувшей неделе председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас представил правительству проводимое его комитетом парламентское расследование, связанное с экономическим кризисом 2009 года, правительство Литвы попросило Генпрокуратуру оценить деятельность литовских органов финансового надзора во время кризиса.

По словам премьера Саулюса Сквернялиса, прокурорам будет направлен запрос о том, должным ли образом государственные ведомства, ответственные за надзор за финансовыми учреждениями в 2008 и 2009 годах, "выполняли предусмотренные в правовых актах функции", также просьба оценить вероятную потребность в защите общественного интереса, "потому что из-за Vilibor немало людей, у которых были ипотечные кредиты в литах, понесло большие убытки.

С. Якелюнас на прошлой неделе засомневался, надлежащим ли образом БЛ осуществлял надзор за коммерческими банками, которые во время кризисами могли манипулировать индексом Vilibor, в результате чего жители, взявшие ипотечные кредиты, могли потерять около 500 млн евро.