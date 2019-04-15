Ремонт автомагистрали у Каунаса: водителям придется вооружиться терпением

15 апреля начинается ремонт участка автомагистрали, ведущего в сторону Вильнюса и находящегося рядом с ТЦ Mega в Каунасе. В связи с этим ждут кардинальные перемены в порядке движения, о которых, по данным главы Литовской дирекции автомобильных дорог Виталия Андреева, уведомляют дорожные знаки и другие указатели.

Общая стоимость реконструкции – 210 млн. евро. Проект будут осуществлять поэтапно.

ЛДАД принялась за реконструкцию этого транспортного узла, поскольку на этом участке водители из-за заторов теряли 8 млн. часов в год. Нет сомнений в том, что все ждали этой реконструкции, поэтому водителям придется потерпеть какое-то время.

Во время реконструкции на этом участке автомагистрали от Клебонишкского моста до Саргенай допустимая скорость будет не больше 50 км/ч. Дорогу перекрывать на время работ не будут – в обоих направлениях останется по одной полосе.

Особенно внимательным надо быть водителям, которые едут из Вильнюса, поскольку не удастся легко объехать этот участок дороги через шоссе Атейтес, поскольку там также идет ремонт.

Придется вооружиться терпением и тем, кто поедет с автомагистрали в Каунас по проспекту Саванорю, чтобы потом выехать на автомагистраль Вильнюс-Клайпеда в другом месте.

По словам Андреева, у Mega на автомагистрали A1 планируют оборудовать 2 полосы скоростного режима, улучшить дороги на Шилайняй и Саргенай.