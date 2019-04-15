В Литве не останется старых коротких номеров служб помощи

С февраля 2020 года в Литве не останется старых коротких номеров служб помощи, их функции перейдут к Единому центру помощи (ЕЦП). Все звонки на номера 03, 033, 103 будут передаваться ЕЦП.

В соответствии с графиком, утвержденным Минздравом и МВД Литвы, процесс перенятия функций продлится до 31 марта 2021 года.

Кроме того, планируется, что с 1 октября 2021 года останется лишь один номер помощи - 112. Если жители будут набирать прежние номера 01, 101, 011, 02, 102, 022, 03, 033 и 103 автоответчик будет информировать их о том, что надо звонить по номеру 112. С апреля 2022 эти номера вообще перестанут работать.

"Вместо номеров, которыми сейчас пользуется Станция скорой помощи, мы предлагаем ввести круглосуточный номер для больных, нуждающихся в консультациях. МВД предлагает сделать так, чтобы этот номер администрировали диспетчерские ССП, они также могли бы регистрировать случаи, когда необходима помощь, чтобы человеку не требовалось повторно набирать номер ЕЦП", – сказал порталу lzinios.lt вице-министр внутренних дел Чесловас Мулма.