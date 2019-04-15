В Литве прошел 4-й чемпионат "Бабушки за футбол"

13 апреля в спортивном зале Кятурвалькяйской школы-многофункционального центра Вилквишкского района литовские бабушки провели 4-й футбольный чемпионат "Бабушки за футбол".

На чемпионат приехали 6 команд из Судувы и Аукштайтии: мариямпольская команда "За здоровую Литву", мариямпольская команда "Бабушки из Судувы", каунасская команда "Рыцари", кибартайская "Киндербабушки", вильнюсская "Столичные бабушки", висагинская "Атомные бабушки".

Самой старшей участнице состязаний было 77 лет. Это Лидия Заречная из Висагинаса. Возраст - не препятствие для любви и игры в футбол. Это бабушки доказали своей игрой.

В состязаниях участвовали тренеры команд и внуки бабушек. Бабушек поддерживали родственники.

Победителями состязаний этого года стали "Столичные бабушки". Второе место заняли бабушки из Кибартай "За здоровую Литву", третье - "Киндербабушки" из Кибартай.

Участницы состязаний и призеры получили кубки, учрежденные Академией футбола STIHL. Их им вручил Мантас Бабянскас. Призерам вручены медали ручкой работы, выполненные учениками студии Лауры Урбшите Molinukas.

Всем командам-участникам подарили подарочные купоны CAN CAN pizza.