Ущацкас о Мотузасе: отзыв посла - это серьезный сигнал

Вигаудас Ушацкас, который 4 года работал представителем Евросоюза в Москве, сказал, что послы могут влиять на порядок выдачи виз, однако он с трудом представляет себе, чтобы посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас мог "действовать нелегально".

"Я лично знаком с Мотузасом, он работал в тяжелых для Литвы условиях, трудно себе представить, чтобы он мог совершить те или иные нелегальные действия. (...) Надо признать, что у послов всех стран есть определенное право и свобода в деле ускорения выдачи виз важным лицам, связанным с политическими или экономическими сферами. Это касается всех стран – от запада до Востока", – сказал дипломат.

Он признал, что отзыв посла для консультаций - это нерядовое происшествие, однако без дополнительной информации он не решился сказать, обосновано ли такое решение. По словам Ушацкаса, важно тщательно рассмотреть все обстоятельства и не делать поспешных выводов, не принимать поспешные решения, поскольку это может нанести вред и репутации человека, и дипслужбе.

"Дипломатия - искусство субтильное, в нем есть много нюансов. Я надеюсь, что это не связано с желанием продемонстрировать решительность и обратить внимание общества на выборы. Отзыв посла - это серьезный сигнал, но обоснован ли он – я не знаю. Важно, чтобы принимались последовательные решения, которые не нанесут вреда дипслужбе и репутации человека", – сказал Ушацкас.

Напомним, что на прошлой неделе МИД Литвы сообщил об отзыве Мотузаса в Литву, потому что он становится уязвимым. Такое решение принято по двум причинам - опроса посла в расследовании о выдаче визы и угроз в адрес посла из-за дела 13 января.

В деле о торговле влиянием правоохрана предъявила подозрения бывшему многолетнему дипломату Римантасу Шидлаускасу, гражданину России, владельцу банка Ринату Насырову и предпринимателю Альбинасу Беляускасу.

По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, "Мотузас, которого как специального свидетеля опросили в рамках дела о непрозрачной выдаче визы, становится уязвимым и бросает тень на дипслужбу".