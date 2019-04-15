Новейшие рейтинги: самые серьезные конкуренты "крестьян" – не консерваторы

Если смотреть в будущее, то самые серьезные конкуренты "крестьян" – не консерваторы, а социал-демократы, рейтинг которых растет.

По заказу DELFI компания Spinter tyrimai 18-28 марта провела опрос, результаты которого показали, что соцдемы Гинтаутаса палуцкаса наращивают свою популярность.

В феврале за эту партию намеревались голосовать 7,4%, а в марте – 10,5%, они заняли третье место в рейтинге. Рейтинги других партий менялись в пределах допустимой погрешности.

На первом месте остался Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ), за который намеревались голосовать 21,1% (в марте 19,6%) избирателей. На втором месте – Литовский союз крестьян и зеленых - 17,1% (в марте 16,5%).

На четвертом – Движение либералов - 4% (в марте 6,2%) участников опроса.

В парламент также прошла бы Партия труда, рейтинг которой составил 5,6% (в марте 5,4%), и "Порядок и справедливость" – 4,4% в феврале и 5,5% в марте.

Рейтинг Избирательной акции поляков Литвы в феврале был 4,5%, а в марте – 4,2%, Литовской партии центра – соответственно 2% и 3,1%.

Еще 9,8% участников опроса в феврале и 6,1% в марте намеревались голосовать за другие партии, 11,1% – в феврале и 12,3% в марте вообще не намеревались голосовать, а 13% – в феврале и 10,6% – в марте не знали, за кого голосовать или не ответили на вопрос.



Профессор Литовской академии им. Йонаса Жемайтиса Юрате Новагроцкене сказала, что эти рейтинги показали тенденцию, подкрепленную муниципальными выборами - ни соцдемы, ни либералы как партии не вымерли, у них есть поддержка избирателей.

"Этим партиям надо собраться, чтобы до парламентских выборов укрепить свои позиции и получить возможность конкурировать с консерваторами и "крестьянами". Их положительные тенденции видны с самого начала года", – сказала Новагроцкене.

Политолог считает, что укрепление соцдемов - это серьезный вызов для "крестьян".

"Крестьяне" декларируют, что они поддерживают социальную часть, снижение нищеты – это кажется социал-демократичным поведением. Но в этих вопросах соцдемы с программной точки зрения более последовательны и даже опережают "крестьян", – сказала Новагроцкене.

Она считает, что соцдемы - серьезные конкуренты "крестьян", более серьезные, чем консерваторы.