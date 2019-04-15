На этой неделе погода будет приятной, но на Пасху ждут перемены

Арктический антициклон, который на несколько дней охватил всю Северную и Центральную Европу понемногу уходит, однако условия влажности не меняется: будет более или менее солнечно и без осадков.

В понедельник установится зона более низкого давления, которая захватит и Литву.

С понедельника увеличится облачность. Местами, наибольшая вероятность, что на востоке, ожидаются небольшие осадки. Будет дуть северо-восточный ветер, силой 6–11 м/с. Температура днем 5–10 градусов тепла, на западе солнца будет больше, воздух прогреется до 12 градусов выше нуля.

В столице без дождя, но будет всего 7 градусов тепла.

Во вторник ночь будет облачной, поэтому более теплой: от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Местами возможны небольшие осадки – в основном дождь, но возможен и мокрый снег. Наибольшая вероятность осадков в южной части страны. Будет дуть северо-восточный ветер.

Во вторник днем зона осадков переместится на запад страны – там местами пройдут небольшие дожди. На востоке будет сухо и солнечно. Станет теплее: во многих районах будет 10–13 градусов тепла, а в Южной Жемайтии будет 14-15 градусов тепла.

В среду, циклон уйдет, придет зона высокого давления. Будет сухо и солнечно. Все еще будет дуть северо-восточный, восточный ветер. Ночью будет 0–5 градусов тепла, днем 12–17 градусов.

В четверг будет сухо и солнечно. Ветер переменного направления, слабый. Температура ночью 0–5, днем 13–18 градусов тепла.

В пятницу вероятность осадков останется небольшой, однако увеличится количество облаков. Ветер слабый. Ночью будет выше нуля, но на севере местами возможны заморозки. Днем будет прохладнее - 12–15 только на юге до 17 градусов тепла.

В праздничные выходные погода будет спокойной, но более прохладной и с осадками.