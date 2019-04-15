Разногласия по морю: в Латвии хотят нефти, в Литве - узаконить границу

Двухсторонний договор об установлении границы с Латвией 1999 года ратифицировала только Литва, отмечает портал lrt.lt.

Латвия стремится, прежде всего, подписать экономическое соглашение, исследовать находящееся в море месторождение, основная часть которого находится на литовской территории, и тогда завершить ратификацию границы, хотя в договоре предусмотрено обратное – сначала узаконить границы, а затем подписать экономическое соглашение.

Позиция министерства иностранных дел Латвии пока не меняется.

Более чем десять лет назад латвийские парламентарии, в обмен на ратификацию договора предлагали разделить одно из крупнейших месторождений нефти, хотя почти все оно находится в литовских водах. Литва с этим не согласилась.

Заведующая отделом глубинных исследований Геологической службы Юрга Лазаускене отмечает, что у Латвии было больше геофизических данных.

"Я не знаю, интерпретировали ли они сами, или шведы им что-то делали, но у нас таких данных нет, поскольку мы не обмениваемся информацией. Я знаю, что несколько лет назад было дано разрешение и пробурена скважина, а в прошлом году разрешение было выдано на другое месторождение. На этой спорной территории может быть 8 млн тонн нефтяных ресурсов, из которых 2-3 млн тонн могут быть добыты", – добавила она.

Ситуация при которой у двух государств 20 лет нет действующей морской границы, министр иностранных дел Литвы называет парадоксальной.

"Несколько лет назад латвийское министерство экономики объявляло конкурс на разведку, хотя этого быть не должно. Они утверждают, что конкурс не состоялся, однако такого все-таки не должно быть. Но мы смотрим на это с практической точки зрения, а что касается нахождения там углеводородов или нефти, так это уже другой вопрос. Поскольку зона общая, мы должны вместе исследовать, но это следует делать в установленные в договоре сроки", – сказал глава МИД Линас Линкявичюс.

Бывший член парламента Латвии Ромуалдс Ражукс считает, что соглашения можно добиться, если предложить латышам одновременно два договора.

"Нужно экономическое соглашение, которые бы было передано латвийскому Cейму, но я считаю, что если оба договора будут вместе, то в таком случае латыши проголосуют, и договор о границе будет ратифицирован", – рассуждает Р. Ражукс.

Официально заявляется, что такая ситуация не влияет на двухсторонние отношения.

Договор о морской границе был подписан летом 1999 года, и литовский парламент вскоре его ратифицировал. Новая граница увеличила воды Литвы приблизительно на 10 000 километров.