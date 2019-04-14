Очень мрачный взгляд на больницы, оказавшиеся на краю бездны: может быть только хуже

В прошлом году уменьшилось количество погрязших в долгах больниц. Вообще наблюдается, что всё меньше людей лечатся стационарно, увеличивается количество амбулаторных услуг, также расширяется спектр услуг в частном секторе. Такие тенденции показали представители Государственной больничной кассы (ГБК) во время заседания Комитета по вопросам здравоохранения Сейма Литвы. Однако член Сейма Антанас Матулас уверяет, что ситуация в региональных больницах будет лишь ухудшаться.

Люди покупают более дорогие лекарства

По заявлению политика, люди сейчас за лекарства платят больше. По его словам, область здравоохранения в прошедшие годы была очень слабой.

"В самом деле, пришлось выслушать немало отчётов, предоставляемых правительству. Думаю, что область здравоохранения в прошедшие годы самая слабая. Есть пара страниц, графиков, таблиц, в которых отражаются тенденции заболеваемости, натуральным образом происходящие во всём мире и в Литве. Думаю, что часть информации изложена неверно.

Насчёт лекарств заявлено, что доплата за лекарства уменьшилась на 27%, и оценивают эту доплату, только если покупаешь самое дешёвое лекарство. Поскольку выполнены исследования, показывающие, что около 45% людей покупают то же самое лекарство, которое употребляли ранее, то эти люди покупают лекарство и платят полную стоимость. Во время заседаний у нас не выходит доказать, что это не хорошо. Люди сейчас платят больше за лекарства", – сказал в программе DELFI diena А.Матулас.

Мрачный вид будущего

На вопрос о больницах, которые уже оказались на краю бездны, А.Матулас ответил, что ситуация уже в ближайшем будущем может только ухудшиться, особенно - в региональных больницах.

"Порадоваться особенно нечему, просто экономика растёт, вырос и бюджет страхования здоровья. Были увеличены расценки, но в большинстве случаев они были увеличены подчинёнными министерству учреждениями. Для некоторых расценки повысились на 20-30%. К сожалению, в районных больницах зарплаты увеличились в значительно меньшей степени. Парадоксально то, что в этом году, при заключении договора, поскольку в минувшие годы расценки увеличивались с мая, так логично, что в этом году это увеличение должно быть покрыто. Большинство районных больниц в этом году не получило сумму, необходимую для выплаты зарплат на весь год. Прогнозируется, что ситуация в районных больницах ухудшится", – заявил А.Матулас.

Политик также обратил внимание, что особенно плохое положение дел - в больнице Жальгирё.

"Исключительно плохая ситуация в больнице Жальгирё, предоставляющей специализированные услуги. При введении нового порядка оплаты очевидно были уменьшены расценки на предоставляемые больницей услуги. Сейчас, хоть комитет и принял решение решить судьбу этой больницы, но расценки не покрывают расходов. К сожалению, проблемы этой больницы появились из-за некомпетентности министерства и больничных касс", – сказал А.Матулас.

DELFI напоминает, что при обзоре ситуации в 2018 г. представитель ГБК Симона Адамкевичюте заявила, что общий финансовый результат университетских больниц является положительным. Он немного уменьшился (по сравнению с предыдущими годами) потому, что "университетские больницы выделяют дополнительные средства на повышение заработных плат для врачей и медперсонала".

По словам представителя ГБК, общий финансовый результат больниц республики остался стабильным, положение региональных больниц сильно улучшилось (был отрицательный результат, стал плюс 1 млн евро), общий результат районных больниц вырос от минус 900 000 евро до 1,6 млн евро.

Она заявила, что улучшилось финансовое состояние и городских поликлиник, первичных центров здравоохранения, общий положительный результат получался и при суммировании финансовых результатов отделений скорой медицинской помощи, больниц по уходу.

Однако в этих группах были и учреждения с отрицательным результатом. В 2017 г. в общей сложности отрицательный результат был у 92 учреждений. В 2018 г. таких осталось 58.

Наихудшая ситуация - в клинике Жальгирё

Из университетских больниц это – клиника Жальгирё. Её отрицательный результат уменьшился, однако составляет 9% от доходов учреждения.

Республиканских больниц с отрицательным финансовым результатом в 2017 г. было четыре, в 2018 г. осталось две. Это санаторий реабилитации детей Palangos gintaras и Республиканская Шяуляйская больница.

"В большинстве случаев это (отрицательный финансовый результат) связано с обязательствами в области трудового заработка, много учреждений должны были сильно повышать размер зарплат, чтобы соответствовать нижнему уровню", – сказала С.Адамкевичюте.