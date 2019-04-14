Сейм Литвы в апреле будет заседать всего четыре дня: политики взяли пасхальные каникулы

Собравшийся на весеннюю сессию в начале марта Сейм Литвы, до этого проводивший заседания в течение четырёх недель, вновь делает перерыв - заседания не будут происходить в течение недели перед Пасхой и во вторник после праздников.

Первый заместитель председателя Сейма "крестьянка" Рима Башкене говорит, что такое решение принято по общему соглашению, при том, что сессия парламента будет продлена минимум на месяц. Кроме того, по её словам, важнее не количество, а качество законов.

"Это реальный взгляд на аргументы государственных контролёров, чтобы заседания проходили не ради количества, а качественно, и мы сделали возможным, чтобы комитеты могли подготовить вопросы, произошло больше дискуссий", – сказала Р.Башкене.

Она напомнила и положение устава Сейма, по которому в парламенте после трёх недель заседаний делается перерыв продолжительностью в одну неделю. Руководствуясь этим положением, заседания не проводили в первую неделю апреля, поэтому всего в этом месяце парламентарии будут заседать четыре дня.

"В этой сессии, видя, что будем работать до августа, хотя должны были до 30 июня, мы обратили внимание, что в июле будем работать дополнительно, и на собрании было найдено общее решение (о перерыве в апреле - BNS)", – сказала Р.Башкене.

Она заявила, что перерыв на пасхальные праздники предложил руководитель оппозиционных либералов Эугениюс Гентвилас, и этому никто не противился.

Э.Гентвилас подтвердил, что предложил перерыв на неделю, но он был продлён.

"В начале сессии я сказал: вы ведёте себя не как католики, а как какие-то язычники. Перед Пасхой или после Пасхи какая-нибудь неделя должна быть свободной. Сказали хорошо, может, и справедливо. И договорились, что перед Пасхой будет свободная неделя. Тогда кто-то предложил, чтобы после Пасхи была свободная неделя, я уже не противился. Так и вышло, что и перед Пасхой, и после Пасхи недели свободные", – сказал Э.Гентвилас.

"Существенно, что не очень много рассматриваемых вопросов, подготовленных проектов, такая и проблема", – заявил представитель оппозиции.

Весенняя сессия Сейма начинается 10 марта и заканчивается 30 июня, однако эта сессия в июле будет продлена из-за президентских выборов.

После намеченных на май выборов президента летом новый руководитель страны, по Конституции, должен будет снова утвердить правительство, вернув ему полномочия.