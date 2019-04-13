Грибники собирают первые грибы, но немногие знают об опасности

В Литве пробуждается природа, распускаются первые цветы, появляются листья. Природа щедра и к грибникам: дзукийцы уже собирают строчки. Что это за грибы и можно ли их есть?

Миколог Ботанического института Йонас Каспаравичюс рассказал порталу GRYNAS.lt, что строчок обыкновенный (Gyromitra esculenta) - это гриб странного вида. Он выделяется своей необычной формой.

"Это родственник сморчка съедобного (Morchella esculenta), только сморчок отличается более правильной формой, у него видна ножка. Вскоре появятся и сморчки", – сказал Каспаравичюс.

Несмотря на то, что строчок официально считается съедобным грибом, его странный вид вызывает подозрение. Миколог Каспаравичюс рассказал, что на Западе этот гриб считают несъедобным и ядовитым. Правда, чтобы не отравиться, нужно правильно приготовить эти грибы.

"Если его есть сырым или плохо отварить, то можно отравиться. В них содержится токсин гиромитрин. Он распадается под воздействием термической или химической обработки на еще более ядовитые вещества. Если вы хотите приготовить строчки, то их надо два раза варить по 10 минут в открытой посуде, в большом количестве воды. Делать это надо в хорошо проветриваемом помещении. Воду надо вылить, ни в коем случае не использовать ее для приготовления пищи. После этого отваренные грибы надо промыть", – рассказал миколог.

По его словам, гиромитрин распадается и в процессе сушки. Но даже сушеные грибы перед тем, как принимать в пищу, надо выдержать один-два месяца. И полученный при их приготовлении отвар обязательно надо вылить.

Строчки растут на всей территории Литвы.