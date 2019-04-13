В Вильнюсе во время пожара в многоквартирном доме пострадали жители

13 апреля, в 09.25 ч. По Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на проспекте Лайсвес 44, горит квартира номер 17 на первом этаже дома. В 09.32 ч. из горящей квартиры вывели двоих пострадавших и передали их в руки врачей.

Из задымленного дома эвакуировали жителей.

Представитель Департамента пожарной безопасности Гедрюс Вайчюлис информировал BNS о том, что пострадали мужчина и женщина, они получили сильные ожоги.

Причину пожара Вайчюлис не комментировал.

Неясно, были ли пострадавшие трезвыми, кроме того, не известен и их возраст.

"Когда речь идет об ожогах тела, там такая гамма запахов, что с трудно сказать, трезвые они или нет", – пояснил Вайчюлис. Из задымленного дома были эвакуированы жители.

Вайчюлис сказал, что в 10.05 ч. пожар был локализован.