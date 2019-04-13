Литва надеется в ближайшее время в пять раз увеличить экспорт продуктов в Китай

BNS ru.DELFI.lt

Foto: Augustas Didžgalvis

Литва в ближайшее время надеется заметно увеличить объемы экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. По словам премьер-монистра Саулюса Сквернялиса, экспорт в Китай в ближайшее время должен увеличиться примерно в пять раз.

"В мае мы ожидаем китайских экспертов по поводу экспорта говядины и субпродуктов. Надеемся, что вскоре будут выданы разрешения и на поставки этой продукции на китайский рынок", - сказал для пресс-релиза Сквернялис, который участвует в форуме глав правительств стран Центральной, Восточной Европы и Китая в Дубровнике. Кроме того, Литва и Китай подписали протокол об экспорте литовской пшеницы в Китай. Также договорились в ближайшее время завершить технические процедуры на предмет открытия китайского рынка для литовской говядины и ее субпродуктов, ускорить открытие китайского рынка для продукции литовских предприятий по производству корма для домашних животных, сообщило правительство. Сквернялис и премьер Китая Ли Кэцян во время форума в Дубровнике также обсудили сотрудничество в областях торговли, транспорта, науки и жизни, культурного и образовательного обмена. Литва предложила развивать сотрудничество в областях ветеринарии, фитосанитарии.

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