В Каунасе ДТП совершил нетрезвый водитель BMW

В пятницу вечером в Петрашюнай (Каунас) было зафиксировано ДТП с участием нетрезвого водителя BMW. Он врезался в ехавший перед ним автомобиль Audi.

ДТП произошло в первой полосе движения рядом с остановкой, на дороги со стороны Каунасского водохранилища. К счастью, удар не был сильным, люди в ДТП не пострадали.

Полиция получила сообщение о ДТП на ул. T.Масюлё в 19.53 ч. Виновник ДТП был явно пьян, в машине были и его друзья. На место происшествия выехали три экипажа полиции. Поведение водителя BMW было подозрительным, поэтому его проверили на трезвость.

Подозрения подтвердились – в организме нарушителя было 2 промилле. Водителя ждет уголовная ответственность. Ему грозит штраф или лишение свободы на срок до 1 года. Кроме того, может быть конфискован его автомобиль.