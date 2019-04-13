Юозайтис: я не даю жене работать, ее дело - дети

Среди девяти кандидатов в президенты Литвы самое большое имущество накопили еврокомиссар социал-демократ Витянис-Повилас Андрюкайтис, от него ненамного отстает европарламентарий Вальдемар Томашевский.

Между тем в графе об имуществе в декларации Арвидаса Юозайтиса стоит 0, он также получил в прошлом году меньше всего доходов.

12 апреля на сайте Главизбиркома Литвы были представлены декларации кандидатов в президенты за 2017 год, Андрюкайтис указал, что у него есть имущество на сумму 321 882 евро (с 2014 года он работает в Европарламенте), ценные бумаги на сумму 2896 евро, художественные и ювелирные ценности и 170 000 евро деньгами.

Он декларировал, что дал в долг больше 133 000 евро и сам получил в кредит почти 109 000 евро.

Он указал, что его годовые доходы составили 32 евро.

"Всю зарплату я получаю в Бельгии, налоги высчитывают в Бельгии, это в Литве как доходы не указывается. А в сбережениях видна моя зарплата, доходы за 4 года. Комиссары могут сохранять конфиденциальность, не указывать свои доходы, но я указываю", – сказал BNS Андрюкайтис.

Член ЕП Томашевский в 2017 году располагал имуществом на сумму 140 169 евро, 288 000 евро деньгами, а также получил доходы на сумму 102 500 евро.

Экономист, бывший многолетний советник президента банка SEB Гитанас Науседа указал, что у него имеется имущество на сумму 335 386 евро, ценные бумаги на сумму 10 евро, художественные и ювелирные ценности, и 36 000 евро в виде денежных накоплений. Его годовые доходы составили 103 000 евро, он заплатил 12 000 евро налогов.

Он указал, что у него есть кредит на сумму 137 000 евро.

Кандидат "крестьян" Саулюс Сквернялис декларировал имущество на сумму 135 852 евро, художественные и ювелирные ценности, ценные бумаги на 401 евро, 81 000 евро в виде денежных накоплений и кредит в размере 33 700 евро.

Годовые доходы премьера в 2017 году были чуть выше 52 000 евро, он заплатил подоходный налог на сумму 7400 евро.

Европарламентарий Валентинас Мазуронис указал, что у него есть имущество на сумму 134 319 евро, 25 700 евро в виде денежных накоплений. Он также дал в долг больше 246 600 евро.

Годовые доходы Мазурониса составили 349 600 евро.

Депутат Ингрида Шимоните декларировала 80 500 евро, почти 54 000 евро в виде денежных накоплений, дала в долг 1000 евро. Ее доходы в 2017 году составили 40 000 евро, она заплатила подоходный налог на сумму 5700 евро.

Наглис Путейкис сообщает, что его имущество оценивается в 113 935 евро, у него есть ценные бумаги на сумму 2230 евро, художественные и ювелирные ценности, 1895 евро в виде денежных средств. Он также дал в долг больше 4000 евро и сам взял в кредит 7000 евро.

Его годовые доходы составили около 38 000 евро, он заплатил подоходный налог на сумму 5200 евро.

Другой депутат Миндаигас Путейкис декларировал имущество на сумму 6500 евро и 26 200 евро в виде денежных средств. Его доходы составили 32 000 евро, он заплатил налоги на сумму 4400 евро.

В декларации Арвидаса Юозайтиса больше всего нулей. Он указал, что в 2017 году у него было 1800 евро денежных средств и доходы в размере 8600 евро. Он заплатил подоходный налог на сумму 291 евро.

"У супруги вообще нет никакого имущества, его у нее не может быть. Это моя вторая семья, я все оставил первой семье, поэтому начал все с нуля, меня такое положение полностью удовлетворяет", – сказал Юозайтис.

Он является многократным чемпионом по плаванию, рекордсменом и бронзовым призером олимпиады 1976 года в Монреале. Сейчас, по его словам, он живет на ренту олимпийца, которая составляет 1300 евро в месяц.

"Живу на ренту и на те деньги, которые получаю в университете (Клайпедском университете – BNS), там очень небольшая часть ставки, это на ренту никак не влияет", – сказал Юозайтис.

На вопрос, почему у жены не может быть имущества, он ответил, что она сейчас воспитывает детей и полностью находится на его содержании.

"Потому что она не может, я не разрешаю ей иметь никаких доходов. Она вышла за меня замуж, не имея доходов, приданого, она сейчас не работает. (...) Потому что надо растить детей, потому что она должна создавать очень много счастья в жизни", – сказал Юозайтис.