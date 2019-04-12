12 апреля, в 9.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Ражену, во время работ была обнаружена авиационная бомба (по предварительным данным, весом около 100 кг).
В 10.04 ч. был введен план "Щит".
На место выехали саперы.
Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсе снова обнаружили 100-килограммовую бомбу.
12 апреля, в 9.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Ражену, во время работ была обнаружена авиационная бомба (по предварительным данным, весом около 100 кг).
В 10.04 ч. был введен план "Щит".
На место выехали саперы.