В Вильнюсе обнаружена 100-килограммовая авиационная бомба

Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсе снова обнаружили 100-килограммовую бомбу.

12 апреля, в 9.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Ражену, во время работ была обнаружена авиационная бомба (по предварительным данным, весом около 100 кг).

В 10.04 ч. был введен план "Щит".

На место выехали саперы.