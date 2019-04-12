В феврале 2019 года министр науки, образования и спорта Альгирдас Монкявичюс подписал приказ, которым увеличили нормативные цены на обучение (корзину учащихся). По действующим законам, цена для студентов-платников не может быть меньше, чем выделяемая государством сумма, поэтому университеты повышают цены.

Государство в этом году подняло цены на все виды обучения. В некоторых случаях цена увеличилась на несколько сотен евро, а кое-какие специальности подорожали на 2000 евро.

Статьи по теме:
В Сейме Литвы предлагают увеличить социальные стипендии аж на 9,5 евро в месяц  (37)
Плохие новости для будущих студентов: цены на учебу выросли на 180-1700 евро  (92)

Университеты сами решают вопрос повышения платы, поэтому установленные ими цены могут быть выше государственного норматива. Больше чем норматив будут платить за обучение студенты факультета экономики и бизнеса Каунасского технологического университета. И не только.

Студенты информатики, физических наук, будущие инженеры, переводчики и архитекторы КТУ будут платить за учебу 2595 евро в год.

Столько же за информатику будут платить и студенты Вильнюсского университета.

В прошлом году обучение на этих специальностях стоило 2274, а в позапрошлом – 2242 евро.

Студенты философского, экономического факультетов, факультета политических наук, социологии, коммуникации, бизнеса и управления в КТУ будут платить за обучение 1466 евро в год. Будущие философы в ВУ будут платить за учебу 1970 евро в год.

Больше чем установленная государством цена будет цена на обучение экономистов в ВУ – 2040 евро (государство платит 1466 евро). Столько же в ВУ будет стоить и управление.

Будущие социологи и социальные работники в ВУ будут платить за обучение 1970 евро (государство платит 1466 евро).

Студенты гуманитарных дисциплин в ВУ будут платить за учебу 2595 евро в год, лингвисты - 2595.

Будущие юристы в ВУ будут платить за обучение 2250 евро в год (государство установило цену 1466 евро).

Студенты международного бизнеса в ВУ будут платить 3040 евро (государство установило цену 1466 евро).

Глава отдела коммуникации ВУ Эрвинас Спудис сказал DELFI, что большая часть цен на обучение в ВУ была увеличена до норматива.

"По большей части цены на учебу такие же, как установленные государством. В тех случаях, где цены отличаются, расходы больше, чем предусмотрено государством, – сказал Спудис. – Рост платы за учебу после 10-летнего перерыва - это положительное явление для науки, это позволяет повысить зарплаты преподавателям, стипендии и улучшить инфраструктуру".

Представитель КТУ Кристина Уквалбергене сказала DELFI, что в их университете студенты будут платить за учебу столько, сколько установило государство, исключение составляют студенты одного факультета.

Больше будут платить будущие студенты факультета экономики и бизнеса.

Представитель Министерства науки, образования и спорта Эгле Радинене, сказала, что до сих пор "средства, выделяемые на 1 студента, в Литве были одни из самых маленьких в ЕС, плата серьезно не пересматривалась с 2009 года".

"Большую часть платы за учебу составляют расходы на зарплаты преподавателей, на это долгое время не выделяли деньги, – сказала Раденене. – В 2018 г. на повышение зарплат и преподавателей выделили 23,1 млн. евро".

Она назвала и точную причину повышения платы: "В 2019 г. плата за обучение дорожает, чтобы можно было увеличить зарплаты в 2019 году и в последующие годы".