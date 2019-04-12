С этого года увеличивается плата за обучение в литовских вузах

С этого года поступающие в литовские вузы будут платить за учебу еще больше – университеты учли действия Министерства науки, образования и спорта и подняли плату.

В феврале 2019 года министр науки, образования и спорта Альгирдас Монкявичюс подписал приказ, которым увеличили нормативные цены на обучение (корзину учащихся). По действующим законам, цена для студентов-платников не может быть меньше, чем выделяемая государством сумма, поэтому университеты повышают цены.

Государство в этом году подняло цены на все виды обучения. В некоторых случаях цена увеличилась на несколько сотен евро, а кое-какие специальности подорожали на 2000 евро.

Университеты сами решают вопрос повышения платы, поэтому установленные ими цены могут быть выше государственного норматива. Больше чем норматив будут платить за обучение студенты факультета экономики и бизнеса Каунасского технологического университета. И не только.

Студенты информатики, физических наук, будущие инженеры, переводчики и архитекторы КТУ будут платить за учебу 2595 евро в год.

Столько же за информатику будут платить и студенты Вильнюсского университета.

В прошлом году обучение на этих специальностях стоило 2274, а в позапрошлом – 2242 евро.

Студенты философского, экономического факультетов, факультета политических наук, социологии, коммуникации, бизнеса и управления в КТУ будут платить за обучение 1466 евро в год. Будущие философы в ВУ будут платить за учебу 1970 евро в год.

Больше чем установленная государством цена будет цена на обучение экономистов в ВУ – 2040 евро (государство платит 1466 евро). Столько же в ВУ будет стоить и управление.

Будущие социологи и социальные работники в ВУ будут платить за обучение 1970 евро (государство платит 1466 евро).

Студенты гуманитарных дисциплин в ВУ будут платить за учебу 2595 евро в год, лингвисты - 2595.

Будущие юристы в ВУ будут платить за обучение 2250 евро в год (государство установило цену 1466 евро).

Студенты международного бизнеса в ВУ будут платить 3040 евро (государство установило цену 1466 евро).

Глава отдела коммуникации ВУ Эрвинас Спудис сказал DELFI, что большая часть цен на обучение в ВУ была увеличена до норматива.

"По большей части цены на учебу такие же, как установленные государством. В тех случаях, где цены отличаются, расходы больше, чем предусмотрено государством, – сказал Спудис. – Рост платы за учебу после 10-летнего перерыва - это положительное явление для науки, это позволяет повысить зарплаты преподавателям, стипендии и улучшить инфраструктуру".

Представитель КТУ Кристина Уквалбергене сказала DELFI, что в их университете студенты будут платить за учебу столько, сколько установило государство, исключение составляют студенты одного факультета.

Больше будут платить будущие студенты факультета экономики и бизнеса.

Представитель Министерства науки, образования и спорта Эгле Радинене, сказала, что до сих пор "средства, выделяемые на 1 студента, в Литве были одни из самых маленьких в ЕС, плата серьезно не пересматривалась с 2009 года".

"Большую часть платы за учебу составляют расходы на зарплаты преподавателей, на это долгое время не выделяли деньги, – сказала Раденене. – В 2018 г. на повышение зарплат и преподавателей выделили 23,1 млн. евро".

Она назвала и точную причину повышения платы: "В 2019 г. плата за обучение дорожает, чтобы можно было увеличить зарплаты в 2019 году и в последующие годы".