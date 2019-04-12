В Каунасе в суд передано дело об убийстве женщины

11 апреля Каунасский окружной суд не смог приступить к рассмотрению дела об убийстве. Обвиняемый - 34-летний Гедиминас Пиктялис. Его обвиняют в убийстве женщины и избиении мужчины. Процесс еще не начался, поскольку на первом заседании не мог присутствовать адвокат обвиняемого.

Убийство было совершено в июне 2018 года. В обвинительном акте сказано, что Таисия Жемайтене, Овидиюс Юрявичюс и Пиктялис вместе распивали алкогольные напитки и средства для полоскания рта в одном заброшенном здании на ул. Вишинско. Жемайтене и Юрявичюс были хорошими друзьями.

Конфликт между мужчинами разгорелся из-за женщины. От слов быстро перешли к действиям, Пиктялис нанес Юрявичюсу не меньше 15 ударов руками и ногами по разным частям тела, сломал ему нос.

После этого, по данным следствия, Пиктялис бросился к Жемайтене. Он нанес ей множество ударов по разным частям тела: по голове, бил и в живот, по рукам. Патологоанатомы обнаружили следы повреждений на половых органах женщины, нанесенные неустановленным тупым предметом.

Жемайтене была госпитализирована, однако скончалась от полученных травм через два месяца.

Пиктялис свою вину не признает. Он уверяет, что до того дня не был знаком ни с Жемайтене, ни с Юрявичюсом. Не отрицал лишь, что пил с ними.

Не отрицал он и то, что между ним и Юрявичюсом разгорелся конфликт. Пиктялис уверял, что Юрявичюс напал на него с ножом в руках, он забрал у него нож и выбросил, затем ушел из здания. Якобы когда он уходил Жемайтене и Юрявичюс были живы и здоровы. Пиктялис уверял, что не ударил ни одного из них ни разу. Нож на месте происшествия на самом деле был найден.

Обвиняемый ранее был судим 6 раз, в основном за нарушение общественного порядка, грабежи и оказание сопротивления полиции.