Помощь на замену асбестоцементного шифера – кто может претендовать, и какие требования

Сельские жители в Литве с начала апреля 2019 года подают заявки и просят помощи на замену асбестоцементного шифера другими материалами.

В ряде муниципалитетов по составленному графику работают специалисты Национального агентства платежей (НАП), которые помогают жителям заполнить заявки.

Помощь выделяется в рамках средства "Основные услуги и обновление сел в сельской местности" программы развития литовского села 2014–2020 гг. в области "Помощь инвестициям в инфраструктуру малого объема всех типов" деятельность "Замена асбестоцементного шифера".

Средства выделяются из Европейского сельскохозяйственного фонда на развитие села и госбюджета.

"Замена асбестоцементного шифера" – одна из популярных видов деятельности в рамках программы развития села и это заметно, если посетить регионы. Населенные пункты, хутора и села в Аукштайтии, Жемайтии, Дзукии и Сувалькии сейчас объединяет общая тенденция – обновляют крыши жилых домов.

Заявки принимаются до 31 мая 2019 года. На компенсации планируют выделить 3,2 млн. евро.

Сельские жители, которые хотят отказаться от асбестоцементного шифера, могут подавать заявки в территориальные отделы НАП или по интернету https://zumis.lt.

Жители могут подавать заявки и в муниципалитетах, о графике приема заявок сообщалось ранее. Правда, это возможно не во всех муниципалитетах. Представитель Министерства сельского хозяйства Елена Докудович информировала, что это добровольный вклад муниципалитетов, помощь жителям.

Активно интересуются в староствах

"Мы только что простились с представителем Тельшяйского отделения НАП, который у нас работал полдня и помогал людям заполнять заявки, консультировал жителей. Было около 10 жителей, 4 подали заявки, другие консультировались", – сказал представитель муниципалитета Плунгеского района Витаутас Янушка.

Он сказал, что это только начало – специалист приедет к ним еще два раза. Кроме того, немало людей подает заявки самостоятельно, без помощи консультантов.

"В нашем районе активно пользуются такой помощью – около 50 жителей ежегодно обновляют крыши домов. Наши села становятся красивее", – порадовался Янушка.

За помощью обращаются не только жемайтийцы. Староста Межишкяй (Паневежский район) Альбинас Яцявичюс сказал, что жители активно интересуются этой возможностью.

"Уже готовят документы, приходят в староство, поскольку надо предоставить справку о декларации места жительства. Сельские жители нуждаются в такой помощи и пользуются ею. Ведь старые крыши все равно надо обновлять, а получить полсуммы - хорошее подспорье", – сказал староста.

Установлены фиксированные расценки

В этом году в данной сфере есть некоторое упрощение порядка. Чтобы уменьшить бумажную волокиту, было решено упростить способ оплаты расходов – используют фиксированные расценки.

"Эксперты установили, какие кровельные материалы пользуются наибольшей популярностью у жителей, и вывели фиксированную сумму за квадратный метр. Значит, при использовании одного из трех самых популярных покрытий – безасбестового шифера, стальной имитации черепицы или стальных профилированных листов - заявителю не придется обосновывать расходы и предоставлять НАП документы, свидетельствующие об оплате. Однако всем получателям помощи надо иметь эти документы и предоставить, когда будет проводиться запланированная проверка", – сказала Докудович.

Основные требования

Если человек останавливает свой выбор на другом материале, то он может приобрести его по установленным НАП ценам или в обычном порядке.

Кроме того, при перевозке асбестового шифера на место утилизации заявитель сможет получить компенсацию на топливо по фиксированной цене.

Докудович напомнила, что, как и в прошлом году, продолжена хорошая практика - заявителей не заставляют страховать имущество, в которое они вкладывают деньги. Однако важно знать, что если крыша сгорит или пострадает от стихии, ущерб придется возмещать из своего кармана.

Получатели помощи освобождены от подачи отчета о завершении проекта.

Докудович заметила, что жители с удовольствием пользуются возможностями этой программы. "Обычно желающих бывает больше, чем позволяют принять выделенные средства. Значит, сельские жители нуждаются в такой помощи, кроме того, это приносит пользу – они покрывают крыши безвредными материалами", – подчеркнула специалист.

Поскольку спрос на эту помощь велик, разработаны критерии отбора, за которые даются баллы, так составляется очередь. Больше баллов получают те, кто в течение долгого времени непрерывно живет в сельской местности. Если место жительства в селе декларировано 3 года, то человек получает 30 баллов (это минимальное количество).

Баллы даются, если человек работает или занимается экономической деятельностью в сельской местности. Дополнительные баллы даются, если человек инвестирует в дом, в котором живет также недееспособный человек или нетрудоспособный человек или пенсионер.

Право первенства есть и у многодетных семей и семей с малолетними детьми.

Кто может обращаться?

Заявку может подать сельский житель – физическое лицо не младше 18 лет, который на момент подачи заявки декларировал место жительства в селе или населенном пункте (не больше 6000 жителей, садоводческие товарищества не считаются).

Житель должен представить НАП копию отчета об инвентаризации изделий из асбеста.

Размер помощи

Один проситель может претендовать на сумму не больше 2000 евро (с НДС), компенсируют до 50% расходов.

Помощь выделяется на замену всей крыши в жилом частном доме, находящемся в сельской местности (на хозпостройки и общественные здания помощь не распространяется).

Какие расходы компенсируют?

Компенсируют расходы на материалы для замены кровельного покрытия, на строительные материалы, которые нужны для замены покрытия, на транспортировку асбестового шифера (расходы на горючее) к месту утилизации и покупку услуг по утилизации.

Важно помнить, что расходы на строительные работы, расходы на несущие конструкции крыши и термоизолирующие материалы не компенсируют.

Обязательства

Заявитель обязуется осуществить проект в течение 12 месяцев со дня принятия решения о выделении компенсации.

Кроме того, он обязуется сдать асбестовый шифер в соответствии с законом на специальную площадку и предоставить доказывающий это документ.

Информацию о компаниях, которые принимают асбестовые отходы, можно найти на сайте Министерства охраны окружающей среды Литвы www.am.lt.