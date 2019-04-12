Экономист: вызовы, связанные с сокращением финансирования ЕС, в Литве слишком драматизируют

Какую карту бюджета на продолжительный срок нам нарисуют европейские ведомства, если никто, ни с кем и ни о чем не может договориться? Нет договоренности даже в вопросе выгоды бюджета еврозоны, страны не могут договориться о своем вкладе в бюджет Евросоюза, а Великобритания не может договориться с ЕС об условиях выхода. Время идет, приближается срок утверждения бюджета, а вызовов меньше не становится.

Долгосрочный бюджет Евросоюза диктует идею будущего ЕС. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал: "Бюджет - это не средство учета, он отражает наши приоритеты и размах. Он превращает наше будущее в цифры. Давайте сначала обсудим, какой мы хотим видеть Европу. Тогда страны-члены смогут подкрепить свой размах соответствующим финансированием".

От сегодняшней ситуации зависит то, как мы будем жить 7 лет. Сейчас создается бюджет на 2021–2027 гг. В огромном финансовом плане можно найти все, что для нас важно каждый день, от финансирования фермеров до помощи инновациям и мобильности учебы молодежи.

Что будем делать без денег Великобритании?

Глава Института международных отношений и политических наук ВУ Рамунас Вилпишаускас сказал, что основная проблема, связанная с выходом Великобритании, это сокращение поступлений в бюджет ЕС: "Великобритания входит в число самых крупных налогоплательщиков в ЕС, ее выход означает сокращение бюджета примерно на 10 млрд. евро. Точная сумма будет зависеть от того, в каких программах страна будет участвовать в будущем – например, если договорятся с ЕС, что Великобритания будет участвовать в программах научных исследований, она будет поддерживать эти программы и финансово".

Brexit, конечно, убыток для бюджета ЕС, но к этому готовятся. По словам Вилпишаускаса, ЕК представила такие многолетние перспективы, которые уже оценивают воздействие выхода Великобритании из состава ЕС: "Больше всего вопросов сейчас вызывает вклад Великобритании на ближайшие два года после выхода. Если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, то в этом и в следующем году она вероятно ничего не заплатит в бюджет", - сказал профессор.

Мечта еврозоны

В конце прошлого года лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель активно старались договориться об отдельном бюджете еврозоны. Это бюджет в бюджете, предназначенный для стран, в которых действует евро. Несмотря на то, что Литва 4 года назад ввела евро, ее эти перемены радовать не должны. "Если считать мечту еврозоны более глубокой интеграцией, например, путем формирования отдельного бюджета для небольшой группы стран еврозоны, я думаю, что это не будет выгодно Литве, поскольку увеличится разница между странами ЕС. Как раз поэтому его и не одобряют в ЕС", – сказал Вилпишаускас.

Похоже, что бюджет еврозоны еще в течение некоторого времени не перерастет в большой проект. "Кроме того, так называемые Северные страны критически оценивают желание Франции увеличить перераспределение, поскольку в будущем может появиться потребность поддерживать южные страны еврозоны, которые сталкиваются с финансовыми проблемами. Поэтому по крайней мере в ближайшее время больше вероятен символический бюджет еврозоны, который будет частью бюджета ЕС (так называемой многолетней финансовой перспективы), а его размер будет небольшим", – заметил профессор. Сейчас именно о таком символическом бюджете и договорились.

Хотим получать, а давать – не хотим

Как обычный человек больше склонен получать, чем давать, так и члены ЕС. Разногласия по традиции возникают из-за вклада каждой страны. Получать хочется столько же, а после Brexit платить больше никто не хочет. Итак размер будущего бюджета еще не определен. Нынешний бюджет ЕС на 2014–2020 гг. составляет 963,5 млрд. евро (по ценам на 2011 г.). Первичное предложение на 2021–2027 гг. - 1279 млрд. евро.

"ЕК предложила, чтобы бюджет составил 1,11% ОНД ЕС (общенациональных доходов), однако некоторые Северные страны не согласны, чтобы он был больше 1%, как аргумент они приводят то, что сначала надо добиваться эффективного использования средств, которые выделяют для сельского хозяйства и смычки, больше ориентировать средства бюджета ЕС на те сферы, где финансирование ЕС дает добавленную стоимость. И что вообще повышение бюджета ЕС из-за выхода одного из основных налогоплательщиков - Великобритании - политически неприемлемо. Скорее всего, окончательное решение будет зависеть от того, на сколько Германия согласится увеличить свой вклад", – считает Вилпишаускас.

Когда разговор заходит о деньгах, все члены становятся эгоистами. Наряду со спорами о том, кто и сколько заплатит в бюджет ЕС, проходят и другие традиционные споры. "Страны ЕС поделились на разные лагеря в зависимости от того, на какие сферы они получают самое большое финансирование из бюджета ЕС, поскольку каждая страна хочет сохранить получаемое финансирование, например, на сельское хозяйство, и, как в случае со странами Балтии, средства смычки", – сказал политолог.

Литва получит меньше средств

Многие страны-члены обеспокоены тем, останется ли финансирование на прежнем уровне. Похоже, что тем, кто будет плясать под дудку ЕС, финансирование могут даже увеличить. "Новое предложение ЕК, которое вызвало немало дискуссий, связано с тем, чтобы помощь ЕС была связана с соблюдением принципа верховенства закона, кроме того, чтобы часть средств ЕС была выделена тем странам, которые осуществят рекомендованные реформы", – прибавил Вилпишаускас. Он сказал, что если будет принят такой бюджет, какой предложила ЕК, то Литва получит меньше средств, но основная причина сокращения доходов – рост экономики Литвы.

Между тем экономист банка Swedbank в Литве Нериюс Мачюлис считает, что вызовы, связанные с сокращением финансирования, излишне драматизируют:

"В сравниваемых ценах чистая поддержка – разница между доходами и взносами в бюджет ЕС – для Литвы снизится почти на четверть. В период 2014-2020 гг. эта чистая прибыль составляла около 10 млрд. евро, а в будущем финансовом периоде сократится до 7,3 млрд. евро".

Сумма кажется немалой, не так ли? Однако экономит представляет ясные вехи, которые уменьшат этот шок. "Во-первых, Литва из прошлой помощи накопила больше 1 млрд. евро в разных фондах, и сможет реинвестировать эти средства в будущем. Во-вторых, за это время число жителей сократилось на 5%, поэтому помощь на 1 жителя сильно не сокращается, хотя, может, этот фактор и не слишком утешает – инфраструктуру надо развивать независимо от количества жителей. В-третьих, уже сейчас очевидно, что большая часть помощи этого финансового периода останется неиспользованной. Это значит, что путем более эффективного распределения средств в последующие 10 лет это отрицательное влияние можно амортизировать", – сказал Мачюлис.

Он прибавил, что, по его подсчетам, отрицательное влияние снижения чистой помощи ЕС на ВВП Литвы составит 0,2% в год. Неприятно, но не драматично.

Успеем ли на поезд?

Утверждение этого бюджета ЕС также прошло с опозданием. Если подобное повторится, то в 2021 г. не будет возможности вовремя начать проекты в важных областях (помощь бизнесу, образование и социальное вовлечение, а сотни молодых людей не смогли бы воспользоваться программой обмена Erasmus+) стоимостью больше 100 000 евро.

По словам Вилпишаускаса, большое влияние на сложные переговоры о бюджете ЕС имеют интересы разных стран и именно по этой причине затягивается принятие бюджета, и утверждает его Европарламент нового созыва. Тут есть также и влияние неопределенности в связи условиями выхода Великобритании.

Несмотря на все разногласия и вызовы, председатель ЕК Юнкер высказал уверенность и оптимизм в связи с бюджетом: "Все мы должны понять, что в будущих дискуссиях не удастся выкрутиться с обычными мерами, но я твердо верю, что мы можем сделать невозможное и договориться о бюджете, который будет выгоден всем".

Поставлена задача укрепления связи между целями бюджета ЕС и его финансированием. ЕС призывают продолжать оказывать финансовую помощь политике сельского хозяйства и политике смычки, обеспечить прогресс в борьбе с безработицей среди молодежи и поддерживать малые и средние предприятия. Вместе с тем подчеркивается готовность ЕП укреплять две показательные программы ЕС – общую программу научных исследований и программу Erasmus+ (на нее выделят в два раза больше средств).