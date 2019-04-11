"Не могу спать спокойно": министр обороны Литвы сожалеет, что армия была втянута в предвыборную кампанию

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис выражает сожаление в связи с тем, что политики вовлекли армию в президентскую предвыборную кампанию.

Министр выразил поддержку главнокомандующему Вооруженными силами (ВС) Йонасу Витаутасу Жукасу, встретившемуся с кандидатом в президенты Гитанасом Науседой.

"Этот вопрос получился политизированным (...) это нагнетено, и армия так или иначе втянута в выборы, (...), что вызывает большие сожаления", - сказал Р. Кароблис по телефону BNS из Украины.

"Я не могу спать спокойно, это факт", - добавил он.

Министр выразил надежду, что "политики возьмут на себя ответственность и не будут нагнетать до бесконечности вопросы армии и политики".

Баллотирующийся в президенты премьер на этой неделе заявил, что Г. Науседа нарушил "конституционный принцип правового государства, деполитизацию армии", когда назвал Й. В. Жукаса своим потенциальным советником.

Такое предложение Г. Науседа сделал главкому ВС в феврале. В организации этой встречи посредничал глава Литовской конфедерации предпринимательства (ЛКП) Валдас Суткус.

Й. В. Жукас сказал, что разговаривал с Г. Науседой об армии и обещал не давать ответа на предложение по работе до конца срока своих полномочий в июле.

Р. Кароблис сказал, что объяснения главнокомандующего ВС его убедили.

"Ответы, которые я получил, меня удовлетворили. Я доверяю главнокомандующему, доверяю его порядочности и вижу, как много он сделал для армии", - сказал министр.

По его словам, В. Суткус даже теоретически не мог бы решающим образом повлиять через главкома ВС на принятие решений по военным закупкам.

"Если вы спрашиваете, могут ли встречи господина В. Суткуса с главнокомандующим оказать лоббистское влияние на закупки, то ответ - нет. Потому что после реформы решения принимают не ВС, а структуры министерства и Агентство по оборонным ресурсам. При принятии коллегиальных решений в Совете по оборонным ресурсам у главнокомандующего один голос из семи", - сказал Р. Кароблис.

Выборы президента Литвы намечены на 26 мая.