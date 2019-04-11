Инспекторы могут постучаться в вашу дверь: планируют посетить 100 000 квартир и домов

Почти год назад в Литве вступило в силу новое требование, согласно которому во всех жилых квартирах и домах должны появиться детекторы дыма. Представители пожарной службы уже второй год проводят акцию, во время которой ходят по домам и проверяют, отвечает ли жилье требованиям пожарной безопасности.

В этом году инспекторы планируют посетить 100 000 жителей, поэтому не удивляйтесь, если они придут в ваш дом.

Пока инспекторы и пожарные настроены доброжелательно и приходят в дома к жителям для их просвещения, а не для того, чтобы их наказывать. Правда, у них есть право назначить вам штраф, если у вас не будет детектора дыма.

Как сказал DELFI представитель Противопожарного управления Вильнюсского округа Гедрюс Ясёнис, акция "Давайте жить безопасно" была начата в прошлом году, продолжается и в этом. На вопрос, как инспекторы решают, в чью дверь постучаться, Ясёнис сказал, что обычно рейды проводят на выбранной территории.

"Все происходит очень просто. Мы, все инспекторы, собираемся, проводим короткое собрание, решаем, куда пойдем сегодня. Чаще выбираем по староствам. В этом году это чаще староства Вильнюсского района, до этого был Вильнюс, там мы побывали во многих домах. Но это не означает, что в Вильнюсе мы не ходим к людям. Ходим, только реже, чем в прошлом году", – сказал Ясёнис.

По его словам, в 2017 г. ситуация была намного хуже, сейчас люди стали сознательнее. Собеседник сказал, что детекторы дыма сейчас есть примерно у половины жителей.

Ясёнис сказал, что не все жители хотят впускать в дом инспекторов. Что тогда?

"Видите, поскольку такие посещения не принудительные, мы спрашиваем, хотят ли жители получить консультацию. Их защищает Конституция. Если они говорят, нет, это не проверка, тогда мы желаем доброго вечера и идем к другой двери", - сказал инспектор.

Инспектор сказал, что если в доме нет детектора, они напоминают о действующем правиле, обычно реакция жителей бывает доброжелательной, они не спорят.

"Как правило, все говорят, что в ближайшее время установят. Есть проблема с пожилыми людьми. Если у них есть дети, которые их навещают, тогда дети устанавливают детекторы, проблема - одинокие пожилые люди. Сколько я слышал, если люди покупают детектор, то инспекторы их устанавливают", – сказал Ясёнис.

По его словам, штрафы - это крайняя мера.

"Штраф - для тех, кто и с 10 раза не понимает", – заметил собеседник.

По словам Ясёниса, согласно правилам, в жилье должен быть как минимум 1 детектор дыма, но лучше если он есть в каждом помещении, а если речь идет о доме - на каждом этаже.

Инспектор заметил, что в случае пожара, информацию о том, что в доме не было детектора специалисты передают страховым компаниям. В результате страховщики снижают выплаты.