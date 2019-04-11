"Опрошенный в деле о непрозрачной выдаче виз как специальный свидетель посол Литвы в России Р. Мотузас становится уязвимым и бросает тень на дипломатическую службу", - сказала президент. Ее позицию передала BNS президентская пресс-служба.

"Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в деле 13 января", - сказала BNS пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.

Статьи по теме:
В истории с визой для российского банкира умалчивалось имя известного предпринимателя  (3)
Суд разрешил арестовать подозреваемых во взяточничестве Шидлаускаса и Насырова  (5)

Министр ИД Линас Линкявичюс сказал BNS, что присвоенный правоохраной послу статус специального свидетеля делает его еще более уязвимым.

"Поскольку идет расследование, есть этот статус специального свидетеля, и поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим. (...) Возможно, ему некоторое время лучше не ехать в эту страну", - сказал министр.

Посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас в среду опрошен как специальный свидетель в коррупционном деле о выдаче визы, подтвердила Генпрокуратура.

"(Р. Мотузас) вчера опрошен как специальный свидетель", - сказала в четверг BNS представитель прокуратуры Рита Стундене.

Статус спецсвидетеля присваивается в том случае, если лицо опрашивается о его действиях, но оснований для предъявления подозрений недостаточно.

BNS со среду не удается связаться с Р. Мотузасом.

В деле о торговле влиянием правоохрана предъявила подозрения бывшему долголетнему дипломату Римантасу Шидлаускасу, гражданину России, владельцу банка Ринату Насырову и предпринимателю Альбинасу Беляускасу.

Прокуроры утверждают, что Р. Шидлаускас за взятку пообещал повлиять на определенных лиц с тем, чтобы Р. Насырову была выдана шенгенская виза.

Недавно Р. Мотузас подтвердил BNS, что визы Р. Насырову и его сыну в конце марта были выданы в посольстве Литвы в Москве на основании письменного приглашения Р. Шидлаускаса,

Посол сказал, что Р. Шидлаускас звонил ему в конце марта и интересовался, получено ли его письмо.

Адвокат Р. Насырова подтвердил, что его подзащитный дал 3 тыс. евро Р. Шидлаускасу, однако, по его словам, это была не взятка.

В пятницу Литовская палата торговли, промышленности и ремесел будет решать вопрос об отстранении его от должности.

Р. Насыров с сестрой владеет небольшим банком "Новый промышленный банк".

Как писали российские СМИ, Центробанк России в феврале 2018 года остановил действие лицензии "Нового промышленного банка из-за многократных нарушений требований к превенции финансирования терроризма и отмывания денег.