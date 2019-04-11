Жители Литвы все еще могут воспользоваться возможностью и заплатить налоги без штрафов

Жители Литвы могут до 1 июля 2019 года воспользоваться возможностью и заплатить налоги за 2014-2018 гг. безо всяких напоминает Государственная налоговая инспекция (ГНИ).

"Мы считаем, что сейчас, когда настало время заполнения деклараций, удобно вспомнить о "забытых" доходах и заплатить налоги, для этого надо уточнить декларации за 2014-2017 гг, а налоги можно заплатить безо всякой пени", – сказала Раса Вирвилене.

Она также отметила, что за прошлый год декларацию надо подать до 2 мая.

ГНИ обращает внимание на то, что это единственная возможность заплатить "забытые" налоги, больше такой возможности не предвидится.

"С начала года, когда появилась информация о такой возможности, в ГНИ поступило 1100 телефонных звонков - все эти люди интересовались этой возможностью, а самостоятельно на сайте инспекции и на сайте www.kiek.lt информацию искали 9000 налогоплательщиков", – сказала Вирвилене.

Она отметила, что если человек декларирует "забытые" доходы, налоги он должен заплатить в течение 20 дней, можно также составить график оплаты долга – распределить выплаты на срок не больше 2 лет (если нет возможности сразу погасить весь долг).