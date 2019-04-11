Swedbank: в этом году в Литву прибудут больше людей, чем уедут

BNS ru.DELFI.lt

Аналитики литовского Swedbank считают, то этот год будет первым с моментом восстановления независимости Литвы, когда в страну прибудут на жительство больше людей, чем уедут.

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