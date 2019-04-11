Парламент Литвы принял поправки к закону о защите детей

Парламент Литвы 11 апреля принял поправки к закону о защите детей.

За них голосовал 71 депутат – все, кто участвовал в голосовании. Это минимальное количество депутатов, необходимое для принятия закона.

Во время прошлого голосования в марте парламентская оппозиция блокировала принятие поправок к этому закону.

Оппозиция не поддержала, предложенные главой "крестьян" Рамунасом Карбаускисом поправки о введении критерия значительного ущерба для здоровья детей. Их не одобрил парламентский комитет по вопросу социальных дел.

Согласно этому критерию, ребенка у родителей могут забрать, если "они не прилагают усилия, не меняют свое поведение, в семье остается угроза физической или психологической безопасности ребенка, что может нанести значительный ущерб здоровью ребенка и представлять угрозу для его жизни".

Часть депутатов утверждали, что такая поправка оправдывает некоторое насилие над детьми, а объединяющие семьи организации считают, что это поможет избежать необоснованного изъятия детей из семей.

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис тогда сказал, что введение дополнительного критерия увеличивает риск выбора специалиста – ему придется выбирать, кого защитить: ребенка или себя.

Парламентский комитет указал, что формулировка "значительный ущерб" "не может должным образом обеспечить защиту и благосостояние детей".

Поправку к этому закону были приняты из-за большого резонанса в обществе в связи с тем, что из семей стали забирать детей.