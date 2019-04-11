Границу Литвы и Латвии будут инвентаризировать

После почти двадцатилетнего перерыва идет подготовка к инвентаризации границы между Литвой и Латвией, к приведению в порядок разметки.

В среду правительство Литвы решило обратиться к президенту Дале Грибаускайте с тем, чтобы она уполномочила министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса подписать соглашение с Латвией, регламентирующее совместную работу соседних государств в этой сфере.

В течение полугода с момента подписания соглашения планируется создать совместную комиссию, которая будет отвечать за инвентаризацию государственной границы, координировать вопросы положения, разметки и надзора за границей.

Ожидается, что для реализации соглашения потребуются 646 тыс. евро, основная часть средств будет выделена на установку пограничных столбов и приведения в порядок пограничной полосы.

Ежегодно на работы надзора планируется выделять 69 тыс. евро.

Кроме того, Национальная земельная служба в 2020-2022 годах проведет геодезические замеры, картографические работы.